¿Pura actuación? Jim Velásquez dio a entender que su matrimonio con Alina Lozano podría ser falso

Jim Velásquez y Alina Lozano protagonizaron un video en donde el joven habría dejado entrever que su boda no fue del todo real, aprovechando un polémico caso que terminó en una serie de mentiras para traer al frente el tema. Ante esto, la actriz reaccionó rápidamente para corregir y reprender a su pareja en el proceso.

La relación entre ambas figuras ha sido duramente criticada desde que se dio a conocer públicamente en las redes sociales, con muchos internautas especulando que todo se trataba de una actuación para llamar la atención, en especial por la diferencia de edad entre ambos, siendo esta de casi 30 años.

La polémica siguió subiendo al ver que en efecto tenían planes de matrimonio y que llegaron a casarse, con muchos usuarios de las redes sociales indicando que solo fue una ceremonia ficticia. Sin embargo, hay quienes afirman que todo se trató de un acto completamente real.

Pero un reciente video de Instagram, Jim Velásquez habría soltado más información de la que debía, ya que jugó con la idea de que su matrimonio con Alina Lozano fue falso, al referirse al caso de la ilustradora colombiana Gerladine Fernández, quien mintió al indicar que trabajó en un proyecto de Studio Ghibli.

“Ya no somos los influencers más mentiroso de Colombia, nos destronó Gerladine, la ilustradora viral. O sea, el trabajo que hizo esta mujer fue impresionante, ni siquiera nosotros haciendo un matrimonio logramos esa viralidad”, indicó el joven junto a su pareja, dejando entrever que su boda también pudo haber sido falsa.

Alina Lozano intentó componer las declaraciones de Jim Velásquez

Tan pronto el joven hizo este curioso comentario, la actriz saltó en tono molesto para reclamarle, preguntándole que si para él toda su unión fue falsa, tal y como habría dado a entender en el clip.

“¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestro matrimonio fue una farsa, una mentira o qué? Pilas con lo que dices. No, no, no, hay que darle contexto a esto”, dijo molesta Alina Lozano mientras seguía hablando del caso de la ilustradora colombiana.

Y al igual que Alina, varios usuarios de Instagram tampoco dejaron pasar el comentario de Jim Velásquez, haciendo algunos comentarios en donde especulan que en efecto su unión es una mentira y el joven quiso dar una pista.

“Creo que Jim nos dijo sutilmente lo que muchos pensamos desde el principio”, “Se le escapó la verdad a Jim jajajaja” y “Entonces se casaron o no se casaron?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de joven.