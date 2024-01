“Compórtese”: le ‘dan palo’ a Alina Lozano por infringir una ley en su viaje por Roma

Alina Lozano compartió un video para hacer reír a sus seguidores durante su viaje a Roma, pero tal parece que las cosas no salieron tal y como ella pensó debido a que recibió una serie de críticas por dejar en mal a los colombianos tras infringir una ley en el ciudad italiana, arriesgándose a recibir una multa.

La actriz y su esposo, Jim Velásquez han desatado reacciones mixtas en el contenido de sus videos en las redes sociales después de haberse casado, ya que si bien algunos simpatizan con las situaciones divertidas que protagonizan, otros sienten que han perdido su toque y que empiezan a rayar en lo ridículo.

Puede leer: “Abajo el sedentarismo”: Alina Lozano ahora quiere convertirse en influencer fitness

Incluso el nuevo contenido de su luna de miel en Roma, Italia, ha generado este mismo descontento entre algunos de sus seguidores, señalando que están desaprovechando la oportunidad para vivir una experiencia romántica al dedicarse a grabar clips para seguir monetizando.

Y es que el par ha estado grabando todo tipo de situaciones hilarantes en las que dejan ver su creatividad para aprovechar este destino turístico e inventar algunas experiencias cómicas, desde visitar al Papa hasta mendigar para conseguir dinero y así extender su tiempo en la capital italiana.

Pero uno de estos videos terminó llamando la atención de sus seguidores al presentar a Alina Lozano infringiendo una ley italiana, quedando en evidencia al saltarse una baranda de seguridad en una fuente e intentar sumergirse, con el fin de hacer un chiste que involucraba bañarse en la fuente de la eterna juventud.

“Suerte tiene que no los arrestan y cobran multa”, “Poniendo en alto el tricolor nacional ( ironía ) por favor no digan de dónde son”, “Qué falta de respeto de las normas y sentido común!!! Si ponen esas barreras para limitar el acceso es por algo” y “Compórtese señora que eso allá no es como en Colombia que se salta las normas y no hay consecuencias” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Lea también: ¿En la ruina? Alina Lozano reveló que no tiene plata para su luna de miel con Jim Velásquez

Alina Lozano pudo ser multada por su escena atrevida

De acuerdo con un articulo publicado en el diario The New York Times, durante los últimos años Roma ha impuesto algunas normas a propósito de que varios turistas se han aventurado a hacer la misma acción que la actriz colombiana, con algunos de ellos incluso dándose un chapuzón en las fuentes.

Según reseña el artículo, un hombre que protagonizó un video viral en 2017 tuvo que pagar 500 euros en una multa luego de que se metiera a nadar desnudo en la fuente de Trevi, un monto tan elevado ya que se le añadió desnudez al cargo.

Esta ley, junto a otras similares como la que prohíbe consumir bebidas y alimentos cerca de los monumentos, pudo haberle dejado una multa de hasta 240 euros a Alina Lozano solo por el hecho de traspasar la barrera. Pero al parecer, no hubo consecuencias por este acto.