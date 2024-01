Alina Lozano le dio la razón a Margarita Rosa de Francisco con los procedimientos estéticos y aclaró si se haría más

La reconocida actriz Alina Lozano no deja de sorprender a sus seguidores desde que se posicionó como una de las creadoras de contenido en redes sociales que más da de qué hablar, no solo por su relación sentimental y actual matrimonio con su colega, Jim Valásquez, a quien le lleva una considerable diferencia de edad, por lo que sus seguidores incluso creen que no es amor verdadero sino que todo se trata de una obra de teatro en la que ella intenta verse y sentirse más joven junto a él mientras graban videos de humor.

La actriz por medio de un video en su cuenta de Instagram habló de las intervenciones que se ha realizado en su rostro desde que disfruta su amor con su joven novio, puesto que ha buscado detener los signos de la edad para lucir mejor y evitar tantos comentarios en su contra por su apariencia.

Sobre cómo se ha sentido con sus retoques, habló sin tapujo e incluso mencionó lo que más le llama la atención del tema: “Bien, porque fue chévere, una experiencia más, algo chuleadito pero estoy de acuerdo con algo que dice Margarita Rosa de Francisco y es que parece haber algo en los procedimientos estéticos que estandariza la belleza”, acotó.

¿Cuáles procedimientos estéticos se ha realizado Alina Lozano?

Para el casi medio millón de seguidores que tiene la actriz no es un secreto que ha buscado la manera de lucir mejor y de ocultar sus arrugas, por lo que Alina reveló realmente qué procedimientos se ha realizado: “Yo realmente la blefaroplastia que la amé y algunas con bótox y con ácido hialurónico”, mencionó, además de indicar que le “emparejaron las cejitas” con lo que no se sintió ella, puesto que por el paso de los años ha perdido un poco el grosor en la parte final de las mismas, siendo un sello único en ella, por lo que no se volvería a hacer un diseño de cejas.

Alina Lozano habló de la posibilidad de realizarse una nueva intervención estética

Aunque dejó claro que no se volvería a modificar el grosor de sus cejas, también reveló que no está en contra de volver a hacerse algo, sino que ahora busca algo que vaya más acorde con su pensamiento actual.

“Me gustaría hacerme otro tipo de cosas no tanto hacia el bótox o el ácido hialurónico sino algo de alimento para la piel, algo más naturalito”, explicó Lozano.