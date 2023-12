¿En la ruina? Alina Lozano reveló que no tiene plata para su luna de miel con Jim Velázquez Alina Lozano

Alina Lozano es una actriz colombiana que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y carisma. Con más de 20 años de experiencia en la industria, ha interpretado una amplia variedad de personajes en televisión, cine y teatro.

Lozano se destacó por primera vez en la exitosa telenovela “Pedro, el escamoso”, donde interpretó a la valiente y apasionada Nidia Pacheco. Su actuación fue tan convincente y emotiva que se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público.

Desde entonces, Alina Lozano ha continuado sorprendiendo a todos con su versatilidad actoral. Ha participado en numerosas producciones televisivas, como “El último matrimonio feliz” y “La Reina del Sur”, donde ha demostrado su capacidad para dar vida a personajes complejos y llenos de matices.

Pero su talento no se limita solo a la pantalla chica. Alina Lozano también ha incursionado en el cine, participando en películas como “Golpe de estadio” y “Paraíso Travel″. Su actuación en estas películas le valió el reconocimiento de la crítica y del público.

[ Hasta luego, Marcela Valencia: Así se despidió Natalia Ramírez de su personaje en ‘Yo soy Betty, la fea’ ]

Además de su brillante carrera actoral, Alina Lozano también es reconocida por casarse con el creador de contenido de 24 años. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro de atención debido a los contenidos que ha compartido a través de sus redes sociales y, especialmente, por la diferencia de edad que existe entre ambos.

En entrevista con varios medios de comunicación, admitieron que iban a disfrutar de un viaje que harían a Roma, el cual emprenderían este 22 de diciembre y la intención es quedarse hasta ver el Año Nuevo en Europa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz causó sorpresa al comentar que no tiene plata para ir a su luna de miel.

“Estoy comiendo por pura ansiedad porque la verdad Colombia la va a saber… No tengo plata para irnos a la luna de miel, no tengo plata. Voy a orar”, comentó Alina.

En el video que publicó comentó en la leyenda: “Llamé a una amiga de Roma a ver si me ayuda en mi luna de miel y esto me dijo”.

[ “Yo no podía tener hijos”: Hermana de Karol G reveló el ‘milagro’ que le permitió ser madre ]

Así que Alina llamó a una amiga: “Querida Ornella, te voy a dejar esta noticia de voz, extrañándote mucho. Yo sé que hace 25 años que no hablamos, no sabemos la una de la otra, pero yo cada día de mi vida te he extrañado”, comentó Lozano.

La verdad es que la actriz decidió pedirle dinero para irse a Roma con su ‘pollo’ Jim Velásquez. “Estoy muy corta de euros porque la situación acá para los artistas es complicada… Te pido que me mandes euros”, finalizó la reconocida actriz.