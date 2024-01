“Lo que importa son los números”: Yina Calderón atacó a Aida Victoria Merlano por drogarse en vivo

Yina Calderón volvió a pronunciarse en las redes sociales sobre la relación entre Aida Victoria Merlano y ‘WestCol’, enfocándose en esta oportunidad en la polémica que la pareja desató hace pocos días, consumiendo chocolates con hongos en un video en vivo. Y como suele hacer con frecuencia, la empresaria de fajas no se midió a la hora de opinar.

La pareja ha despertado polémica en las redes sociales luego de que demostraran que volvieron a reavivar la llama del amor, tras haber terminado su relación en 2022 y después de protagonizar una serie de conflictos en donde las indirectas y los malos comentarios entre ellos no faltaron.

Y al igual que muchos usuarios de las plataformas digitales, Yina Calderón también ha dejado muchos comentarios respecto a esta nueva unión, mostrando su descontento y dejando en claro que ninguno de los dos es de su agrado.

Es por eso que cuando uno de sus seguidores le preguntó qué opinaba del escándalo que Aida Victoria Merlano y WestCol protagonizaron recientemente al comerse unos chocolates con hongos alucinógenos, la joven no se midió a la hora de responder de manera contundente.

“Al punto que ha llegado para llamar la atención. O sea, a ella no le importa siquiera drogarse, lo que importa son los números. Y lo que me da risa a mí es que la vieja se bota unas cátedras, que la educación social, que el comportamiento, que bla bla y mira lo que está haciendo”, dijo entre risas la influencer.

También dejó claro que no confía en el tipo de personas que demuestran ser tan correctas y firmes porque tienen su lado oculto: “por eso, en esa viejas que hablan tanta mi***a y se creen tanto ejemplo, no confío”.

Yina Calderón brindó un consejo a propósito de la acción de Aida Victoria Merlano

En la misma serie de historias, la empresaria de fajas aprovechó para darle un consejo a sus seguidores, indicándoles que es muy importante encontrar una pareja que les ayude a sumar, y que si es todo lo contrario, entonces “ahí no es”.

“Si tu pareja, tu novio, te acompaña a autodestruirte, ahí no es. Se los digo porque quien ama a uno no lo acolita”, aseguró Yina Calderón haciendo referencia al caso de Aida Victoria Merlano con WestCol.

La joven también aprovechó para dar otro ejemplo que vivió ella misma con una de sus exparejas: “yo tuve un novio y él me decía: ‘no tome, no tome, no tome’, hasta que un día se cansó que yo siguiera tomando y no hiciera caso y se alejó porque no se iba a autodestruir conmigo”.