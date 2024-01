Aida Victoria Merlano respondió a quienes critican la apariencia de su abdomen en redes

La influyente colombiana, Aida Victoria Merlano, decidió abordar abiertamente las críticas sobre su apariencia en redes sociales, dedicando un mensaje a quienes cuestionan su cuerpo, específicamente su abdomen.

La pareja de Westcol no se quedó en silencio ante los comentarios desfavorables de los haters, enfatizando que las imágenes que comparte en sus cuentas personales son el resultado del esfuerzo que ha dedicado a su transformación.

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano ‘peinó’ a un internauta que la criticó por estar en una “relación machista”

La creadora de contenido compartió su perspectiva, destacando que su apariencia actual no es producto de intervenciones como la liposucción o la marcación de vientre, sino del arduo trabajo que ha realizado para renovarse. Expresó su compromiso consigo misma, reconociendo que el camino hacia el cambio no ha sido fácil, pero su determinación ha sido clave.

“Sacar pierna me costó mucho, pero un día dije tengo compromiso con todos menos conmigo misma, digo que voy a ir al gym y me fallo todo el tiempo, me voy a convertir en el reflejo de mi disciplina y cada que me vea al espejo voy a recordar que todo lo que me propongo lo puedo”, expresó Merlano.

En respuesta a la publicación de Merlano, algunos usuarios en redes comentaron, admitiendo que aunque su personalidad no sea de su agrado, reconocen que su cuerpo es fenomenal. “Ella nunca será de mis agrados, pero el cuerpower no se le puede negar, ya sea operado o no. Muy bacano”.

Otros usuarios salieron en defensa de su aspecto físico, elogiando la constancia en su entrenamiento. “Ella no podrá ser del agrado de muchas personas, especialmente para las mujeres que suelen ser las más críticas, pero aumentar masa muscular en las piernas es muy difícil y la felicito porque va muy bien en su proceso”, expresó un usuario en la plataforma digital.