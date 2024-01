“La mutación del Covid”: Yina Calderón mostró su cabello al despertar y le llovieron las burlas

La reconocida influencer Yina Calderón volvió a ser el centro de atención en las redes tras publicar un video en el que se muestra despeinada, recibiendo una gran cantidad de críticas por su apariencia. Algunos señalaron que “no estaba cuerda” y otros se burlaron comparándola con un famoso personaje de serie cómica.

A través de sus historias de Instagram, la huilense compartió con sus fanáticos cómo es ella al despertar cada mañana mientras que al fondo se escucha la voz de una persona, recordándole que de niña se colocaba papel crepé en el cabello para cambiarse el color.

Desde su salto a la popularidad en las plataformas digitales, Yina ha pasado por varios cortes y colores de cabello, convirtiéndose en su sello personal.

“Todas las mañanas me paro cual Gokú (...) ¿Qué hice en la otra vida?”, comenzó diciendo Yina en el clip, mostrando su cabello corto completamente desordenado. También lamentó lo difícil que es para ella poder tener un pelo más liso al levantarse de la cama.

Sin embargo, luego apareció en el mismo audiovisual, maquillada y peinada. “Chicas, mi mamá me dice que lo recogido se me ve muy bien. Este es mi cabello, yo ya me puedo hacer recogidos porque ya lo tengo larguito, ¿lindo o no?”; preguntó Yina a sus seguidores.

¿Qué dijeron los usuarios por la apariencia del cabello de Yina Calderón?

En redes, los comentarios sobre el video de la creadora de contenido no se hicieron esperar, muchos la cuestionaron, señalando en tono de burla que tendría algún trastorno mental e incluso que tenía cierta similitud a un personaje de Chespirito.

“Ya tiene una pata en el psiquiátrico y otra en el infierno”; “La mutación del Covid”; “Se parece a la Chimoltrufia”; “La Yinastrufia”; “Sin comentarios”; “Uy, qué le pasa, no está cuerda, jajaja”; “Parece una indigente”, dijeron los internautas.

También hubo quienes defendieron a la influencer, destacando su fortaleza ante el qué dirán. “Está vieja es de admirar porque le vale mier... lo que la gente opine y de verdad esa es una cualidad que muchas personas deberíamos tener”, opinó uno de los usuarios.