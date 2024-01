¿Las compraría? Por estas excéntricas botas Epa Colombia es criticada en redes sociales

Epa Colombia es una mujer emprendedora que ha logrado crear su propia marca de keratinas y otros productos para el cuidado del cabello. Su éxito se debe en gran parte a su presencia en las redes sociales, donde ha sabido conectar con su audiencia y promocionar sus productos de manera efectiva.

Pero no todo ha sido fácil para Epa Colombia. A lo largo de su carrera, ha enfrentado críticas y controversias, especialmente con algunos de sus videos en los que realizaba experimentos con productos químicos. Sin embargo, ella ha sabido mantenerse fuerte y seguir adelante con su negocio.

Epa Colombia ha logrado con su determinación inspirar a otros a seguir sus sueños. A través de sus redes sociales, comparte su historia y da consejos útiles para aquellos que quieren emprender en el mundo de la belleza y el entretenimiento.

Recientemente, la empresaria publicó el incómodo momento que vivió mientras realizaba unas compras personales: “Imagínate que íbamos a comprar unas botas baratas, de las baratas. Entramos al sitio y dijeron: ‘entró la Epa Colombia’”, aseguró la empresaria que, incluso, indicó que no preguntó el precio. A lo que agregó: “Y yo cuando me las medí: sí, amor, estas. Yo dije: no, eso por ahí son $200.000, $300.000 […] Y la señora me mira: son $1.300.000″, explicó.

En ese momento, cuando la creadora de contenido escucha el precio del calzado, es advertida por Karol Samantha, su novia, que le pide que se retiren del local. En esta ocasión, las reacciones no se hicieron esperar, generando un torbellino de comentarios por parte de sus seguidores y detractores en Instagram.

Las opiniones abordaron tanto el elevado precio del artículo como la necesidad de exhibir sus adquisiciones en redes sociales. Algunos de los más destacados son: “Qué feo eso de andar presumiendo el precio de lo que se compra”; “para mí que le pegaron la tumbadita del día”; “ahora la van a criticar y Luisa Fernanda se la pasa en las mismas”; “para que cuando la vean le diga… ¿Tienes las máquina de guerra?”, entre otros.