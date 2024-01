“Él ya no es igual”: Epa Colombia confesó el problema de salud de ser querido que la llevó hasta una demanda

Daneidy Barrera mejor conocida como ‘Epa Colombia’, es una famosa creadora de contenido y empresaria, quien saltó a la fama luego de las diversas polémicas en las que se vio inmersa debido a sus acciones y declaraciones. Sin embargo, con el paso de los años la bogotana centro sus prioridades en hacer crecer su empresa de productos capilares los cuales han logrado ser todo un éxito. Además, de cumplir uno de sus más grandes sueños como lo es convertirse en madre junto a su pareja Karol Samantha. Pero, otro de los integrantes más importantes de su familia, es precisamente su mascota, Burbuja, quien atraviesa un complejo problema de salud e incluso estaría la influencer interpuso una demanda.

El mencionado problema viene desde hace varios meses, en donde ‘Epa Colombia’ se encargó de compartir algunas de las imágenes de la afectación que sufrió el shih tzu durante su estancia en la guardería. Si bien, Daneidy había optado por no referirse al tema, lo cierto es que en medio de su gestación, también se ha tomado el tiempo para pasar tiempo de calidad con su mascota, pues según ella, es a quien ama con todo su corazón.

Durante su más reciente aparición la empresaria, indicó: “Ya le hice 2 cirugías para recuperar el ojo, pero fue imposible, ya que donde estaba él no le hicieron un procedimiento”. Seguidamente, ‘Epa Colombia’ reiteró que a pesar de los esfuerzos que ha buscado realizar desde hace meses su recuperación no ha sido la mejor e incluso dejó claro que su ‘perrito’, no es igual luego de tener que afrontar esta situación. Sin embargo, este no fue el único detalles que terminó llamando la atención, pues la empresaria aseguró que meses atrás entabló una demando y llevó a cabo otros procesos, pero estos no surgieron.

“En fin lo amo con mi vida”, fueron las declaraciones que añadió la empresaria a su más reciente historia a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 5.2 millones de seguidores. Además, añadió una imagen de su pequeño canino en lo dejó ver con una lonchera, entrelazada a su cuerpo. Lo cierto es que este tipo de casos en las guarderias para perros se han vuleto constantes en donde los principale canales de denuncia han sido las redes sociales.