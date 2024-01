Carlos Fernando Galán presentó plan de seguridad, ¿logrará reducir la criminalidad en Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán inició su gestión con mano firme contra la criminalidad en Bogotá. El mandatario distrital presentó un dispositivo de seguridad junto a la Policía Metropolitana con el que se busca contrarrestar la inseguridad, uno de los temas que más preocupa a los habitantes de la capital del país.

Según anunció Galán, se trata de un conjunto de medidas integrado por 21 acciones estratégicas, de las cuales 15 serán de acción directa y 6 de reacción. Todas con el propósito de afectar, debilitar y desarticular las estructuras delictivas que tienen en jaque la tranquilidad de los bogotanos. Estas tácticas que conforman la estrategia se centrarán en abordar cuatro delitos de alto impacto que han registrado un incremento preocupante: homicidio, extorsión, tráfico y hurto.

“Desde hoy ponemos en marcha este nuevo plan. La situación en Bogotá es delicada y ha evolucionado, por ello, el cambio no será de la noche a la mañana, pero la ciudadanía verá más presencia policial, tenemos que trabajar juntos para que este plan sea lo efectivo que puede ser”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general José Daniel Gualdrón, aseguró que desde la institución se colaborará estrechamente con la Fiscalía y la Brigada XIII del Ejército, para centrarse en la focalización de delitos recurrentes.

“Hemos sacado 11 líneas de acción operacionales encaminadas a la identificación y focalización del delito, analizando la data histórica del homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico. Esta focalización se concentra en 8 localidades que concentran la mayoría de hurtos; 5 localidades relacionadas a los homicidios, con 75 cuadrantes identificados”.

Para avanzar en la implementación de este plan, la Policía Metropolitana estableció un equipo especial para cada componente y tipo de delito, compuesto por 390 agentes dedicados a tareas como la identificación de actores criminales, actividades focalizadas de prevención y disuasión, integración de inteligencia e investigación criminal, así como el seguimiento y evaluación de la Gestión Operacional.

Habrá un acercamiento a los “territorios” a través de estos componentes:

• Patrullas Gourmet

• Grupo Gema

• Megatomas

• Puentes Seguros

• Bicicuadrante

• Micro Cuadrantes

• Grupo Antiextorsión

• Tramos Lineales

• Burbujas Operacionales

• Plan Frontera

• Plan Arcángel

En Publimetro Colombia consultamos una experta en seguridad y defensa que analizó la propuesta de Galán. Se trata de Catalina Miranda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.

Publimetro Colombia (P.C): Desde su óptica como experta, ¿el plan de seguridad de Galán funcionará? ¿Qué es positivo o negativo?

Catalina Miranda (C.M): “Yo creo que con un secretario de Seguridad que es experto en estos temas y que ha tenido un acercamiento de confianza con la Fuerza Pública, las cosas pueden funcionar mejor. Eso por el lado de voluntad política. En cuanto a asuntos técnicos u operativos que se están planteando en esta estrategia, digamos que ya se ha hecho en el pasado por situaciones complejas de orden público, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades. Se trata de un plan de choque que generalmente refleja resultados rápidos sobre la situación de seguridad. Es algo necesario en Bogotá, ya que todo se está haciendo un poco grave, especialmente la subida de homicidios, hurtos y extorsiones.

Creo que a pesar de que este tipo de estrategias son importantes porque muestran resultados inmediatos, hay muchas cosas que la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene que trabajar de la mano, por ejemplo, con la Fiscalía General de la Nación o con el sistema carcelario. Esto no solo en la ciudad, sino en el país para solucionar un problema estructural.

Por ejemplo, si los resultados de este plan de choque son eficientes en el largo plazo, y no hay una reforma en el sistema carcelario, las cosas pueden no ser efectivas. Los policías pueden estar haciendo muchas cosas, pero si sigue la impunidad, de nada sirve. Por ejemplo, un ladrón que no es judicializado a tiempo, pues a los dos días sale a la calle y vuelve a delinquir. Eso sucede porque hay una sobrecongestión en los procesos judiciales a nivel nacional”.

(P.C) ¿Bogotá cuenta con los recursos e infraestructura necesaria para hacer frente a la criminalidad?

“Bogotá cuenta con los medios para atender el crimen, pero con respecto al pie de fuerza, Bogotá, siendo la ciudad capital de Colombia, tiene un déficit enorme de Policía Nacional. O sea, acá el número de policías por habitantes. Es un déficit que se tiene que cubrir con ayuda del distrito, pero también la Nación tiene que invertir muchísimo en mejorar los procesos de incorporación y de retención del talento humano en la Policía Nacional.

Entonces, este tipo de plan de choques hay que hacerlos. Sin embargo, se necesitan otro tipo de reformas que no son ni siquiera responsabilidad directa, por ejemplo, de la Policía para que las cosas funcionen en Bogotá. Tiene que haber un engranaje entre Policía Nacional, Fiscalía y el sector justicia. Necesitamos una reforma judicial para descongestionarlo y necesitamos mejorar el sistema carcelario ya o si no, pues todos estos esfuerzos en algún momento se van a quedar cortos”, concluye.