La Miss Universe Camila Avella tuvo que ser operada de urgencia por fuerte cáncer

Camila Avella es una de las mujeres más hermosas y talentosas a nivel nacional e internacional, su carrera como modelo y presentadora de televisión le han hecho ganar mucha fama y prestigio en las redes sociales. Pero lo más impresionante es que fue coronada como Miss Universe Colombia en el 2023.

Desde entonces, ha trabajado duro para representar a Colombia en el escenario mundial y ha sido una embajadora increíble para el país. Camila es una mujer fuerte y segura de sí misma, y se ha convertido en la inspiración de muchas personas.

Además, ella marcó historia con su participación en el Miss Universe: fue la primera mujer concursante en ser madre y esposa, al igual quedó en el evento internacional en el ‘top’ 5.

[ “Manoseó y utilizó el nombre del América”, Carlos Antonio Vélez ‘levantó’ a Arturo Vidal ]

En una entrevista concedida al programa de entretenimiento de Caracol, confesó los quebrantos de salud que vivió. Esto provocó que perdiera un ovario por causa de un tumor.

“Yo venía con un dolor en el ovario, ya desde hace mucho tiempo, un dolor persistente y yo dije: ‘yo soy una mujer que nunca se queja, yo he sido muy fuerte’. Pero ahí, sí peco, porque deje pasar mucho tiempo ese dolor”, confesó Avella.

La nacida en Casanare nunca le prestó atención a los síntomas. Sin embargo, cuando decidió acudir al médico, era muy tarde: “Tenía un tumor, ya era muy grande, más o menos de 16 centímetros”.

Ante esto, los especialistas descartaron que fuera maligno; no obstante, el tamaño de este comprometió el sistema reproductor: “Lo importante era enfocarnos en la salud, ya después ver la posibilidad de ser madre o no, porque al principio no me decían nada, (...). Solamente quede con el ovario izquierdo”.

[ Este es el talentoso hombre que conquistó el corazón de la actriz Carolina Ramírez ]

Tras la operación la mujer logró tener una hermosa niña que es su fuente de inspiración y también reflexionó sobre la importancia de prestar atención a cualquier síntoma e ir al médico para revisarse y no dejar pasar el tiempo.