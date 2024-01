“Siempre me ponen más” Carolina Gómez reveló cuántos años tiene en realidad

Carolina Gómez es una ex-reina de belleza, Señorita Colombia 1993, primera finalista en Miss Universo 1994 y actriz colombiana que ha trabajado en la televisión, el cine y el teatro. Comenzó su carrera en la década de los 90 y desde entonces ha participado en numerosas producciones.

Una de sus actuaciones más destacadas fue en la telenovela “La viuda de la mafia”, donde interpretó a la protagonista Diana Martín de Montes. Su personaje se convirtió en uno de los más odiados y queridos por el público, pero al mismo tiempo demostró su talento como actriz.

Además de su trabajo en la actuación, Carolina también ha sido presentadora de televisión y ha participado en campañas publicitarias para reconocidas marcas.

Pero no todo ha sido fácil para ella, Carolina ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal. Sin embargo, ha sabido salir adelante y seguir trabajando en lo que más le apasiona que es el mundo de la actuación y el entretenimiento.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió al programa de Eva Rey reveló momentos inéditos de su vida y lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida. El espacio fue bastante aprovechado por parte de Carolina, quien lo primero que hizo fue aclarar el tema de su edad real.

Aunque muchos aseguran que la ex-reina se encuentra en el quinto piso, ella lo desmintió en el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’: “Siempre me ponen más años”, “Falso, desde hace más de tres décadas que vienen subiendo la edad. No voy a cumplir 50, se los juro que tengo 48, está en mi cédula, confirmó la reconocida actriz.

A propósito de la edad, Eva le preguntó a la talentosa actriz, cómo maneja los piropos y si tiene muchos pretendientes menores. A lo que Carolina respondió de forma muy abierta afirmando que a ella no le atraen los hombres con muy pequeños.

“Mi hijo Tomás tiene 27 años, no me siento cómoda, ni veo correcto salir con alguien que fácilmente pueda ser mi hijo, no cabe en mi mente”. Sin embargo, aceptó que cuando sale, especialmente sola, la abordan uno que otro joven.