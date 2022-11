“Mi cuerpo cambió drásticamente en días”: Carolina Gómez habló de los temas que salud que afrontó

Carolina Gómez es una reconocida modelo y actriz, quien se ha destacado en varias exitosas producciones y por supuesto, pasarelas. Si bien, logró robarse el show durante años, también quiso darse la oportunidad de realizar una nueva faceta, esta vez como actriz. Siendo parte de varias exitosas producciones como ‘La Venganza de Analía’, ‘A corazón abierto’ y en películas como ‘El paseo’.

La caleña suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte varias de sus actividades diarias, en especial, las maneras en que suele cuidar su cuerpo a partir de la alimentación y también de varios procesos para ayudar a reafirmar. Por algunas semanas Carolina se mostró muy emocionada, al parecer, se encuentra haciendo parte de una nueva producción, aunque no ha revelado mayores detalles al respecto.

Sin embargo, durante algunas semanas se le vio ausente de sus redes sociales, pero sus seguidores creyeron que se trataba de las distintas ocupaciones con las que tenía que cumplir. Carolina reapareció compartiendo una fotografía de su cuerpo, en donde notificó a sus fans del complejo proceso que tuvo que atravesar y que fue difícil de asimilar para ella.

La exreina de belleza indicó que este año ha tenido que afrontar algunos problemas de salud, aunque no ha sido nada grave y afortunadamente ha logrado controlar a tiempo. Sin embargo, esto no fue impedimento para que su cuerpo cambiara debido a la situación. Esto ha sido un cambio más mental que de cualquier tipo, en donde debió que aceptar la situación: “No es perfecto ni mucho menos, pero es mío. Lo acepto y lo quiero como es”.

Carolina indicó que por el problema que salud, el cual no reveló, aseguró que tuvo que dejar el ejercicio por un tiempo, esto con el fin de tener una recuperación satisfactoria: “Algo de inflamación también me afectó y lo que decidí hacer fue amar al ser que veía en el espejo. Me hablé bonito, con compasión, me reí en los días difíciles, lloré cuando lo necesité”, aseguró la actriz.

Seguidamente, Carolina indicó en una etapa de su vida creía que su espejo era el enemigo. Sin embargo, se dio cuenta de que el verdadero problema estaba en su cabeza, en donde permitió que los pensamientos tóxicos se adueñaran de su mente. Ahora, decidió compartir lo sucedido, pues en el mundo existen miles de personas en el mundo, quizás, atravesando la misma situación, Carolina finalizó su publicación agregando: “Ámense, son hermosas”.