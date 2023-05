“Estoy nervioso”: Así fue el encuentro entre Eva Rey y el senador David Luna, esta vez como ex

El año pasado, la periodista española, Eva Rey, anunció su salida del canal RCN, en medio del programa que ella dirigía, ‘Sin evasivas con Eva Rey’, sin dar muchos detalles, pero dejando entrever que no fue en los mejores términos. “Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, como todo. A todos los contratan y les dicen no más. Me dio un poquito duro, me costó aceptarlo al principio porque todo fue muy repentino y la forma no fue la más bonita”, aseguró. Asimismo, Eva indicó que como todas las relaciones, el año anterior no fue el mejor para ella, pues, no fue fácil dejarlo: “romper las relaciones siempre es difícil, pero ya hice mi tusa de dos meses y estoy completamente recuperada”.

Sin embargo, luego de esta decisión, la reportara decidió empezar con un nuevo proyecto personal para no dejar de lado su profesión. Se trata de ‘Desnúdate con Eva’, un programa que ha tenido invitados de la farándula, pero también políticos.

Precisamente uno de los invitados al programa, fue el senador del partido Cambio Radical, David Luna. Pero lo particular de este (re) encuentro, es a causa de que en el pasado, ambos fueron novios. Sobre las causas de su ruptura, en el 2015, durante el programa ‘Descárate sin evadir’, Rey fue cuestionada por su entrevistado, David Barguil.

“Es que tengo una duda, ¿por qué fue que usted abandonó a David Luna?”. “¿'Yo? Si fue David quien me dejó. Estábamos muy jóvenes, él (Luna) tenía 26 y yo tenía 25. Él ya quería casarse, yo soy una chica menos seria”, respondió la periodista y agregó que no habían sido novios. “Él siempre dice que fuimos novios… pero lo que sí es verdad es nunca fuimos novios”, concluyó.

Ahora, ocho años después y en el nuevo programa, Luna y Rey empezaron la conversación tocando muy por encima la relación que tuvieron. “Bueno, a esta entrevista le tenía muchísimas ganas. No solo es un exsenador, es mi exnovio. Qué maravilla. Creo que nunca había entrevistado a un exnovio”. “Qué felicidad estar acá Eva, mil gracias y estoy un poco nervioso, la verdad”, respondió el congresista entre risas.

Luego, le preguntó si iba a ser papá por tercera vez a lo que respondió que no y que se iba a realizar la vasectomía en Profamilia. “Voy a cerrar el chuzo, ya tengo 48 y dos hijos. Lo suficiente para que tengan una vida futura”.