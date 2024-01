“No tiene nada que ver con el cariño”: Milena López salió a pedir disculpas tras burlarse de Bogotá

Milena López es una presentadora de televisión, modelo y empresaria colombiana, quien durante varios años hizo parte del equipo de RCN televisión a partir del programa ‘Muy buenos días’, junto a Laura Acuña y Jota Mario Valencia. Sin embargo, luego de la gran final de la producción ha estado alejada de la televisión colombia buscando llevar a cabo nuevos proyectos como lo son su propia línea de ropa y también un glamping ubicado en Barichara. Sin embargo, las apariciones de la manizaleña a través de las redes sociales tampoco pasan desapercibidas y ahora salió a pedir disculpas tras haberse burlado de Bogotá.

Le puede gustar: “La paciencia del mundo, lo amo”: Laura Acuña reveló detalles de su nuevo reto y el hombre que le ayuda a cumplirlo

Todo inicio hace varios días luego de que se anunciaran los Premios “Lo Mejor de lo Mejor” de los Travelers’ Choice de TripAdvisor, considerado el sitio web de viajes más grande del mundo, en donde el sexto puesto se lo llevó Bogotá. Luego del inesperado premio, un famoso medio de comunicación colombiano compartió la información, sin embargo, uno de los comentarios que no pasó desapercibido fue precisamente, el de Milena quien agregó una serie de emojis de risa, lo que produjo la moletia de varios internautas quienes criticaron su aparición de manera contundente.

Si bien, la presentadora optó por no referirse al tema y hacer caso omiso a los fuertes comentarios que estaba recibiendo. Pero, hace pocas horas fue contactada por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, para escuchar su versión frente a este tema. En medio de sus declaraciones, Milena indicó: “No tiene nada que ver con el cariño (...) Me disculpo con las personas que se sintieron afectadas”.

También puede leer: “Él ya no es igual”: Epa Colombia confesó el problema de salud de ser querido que la llevó hasta una demanda

Asimimo, la manizaleña aseguró que para convertirse en el sexto mejor lugar turístico del mundo, Bogotá debe garantizar no solo a las ciudadanos sino también a los visitantes seguridad a lo largo de la capital, dejando ver sus risas se dieron debido al episodio de inseguridad que vivió hace más de un año para fechas decembrinas en donde delincuentes entraron a sus viviendas llevandose varias pertenencias de valor y en medio de este hurto tanto ella como su esposo, Andrés Ardila resultaron intimidados por estos. Lo cierto es que a pesar de no haberse referido al tema a través de las redes sociales, Milena no pasó por alto o negó su rección, reiterando sus disculpas frente a lo ocurrido hace pocos días.