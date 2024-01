“La paciencia del mundo, lo amo”: Laura Acuña reveló detalles de su nuevo reto y el hombre que le ayuda a cumplirlo

Laura Acuña es una abogada, presentadora y modelo colombiana, quien a sus 41 años ha sabido destacarse como una de las figuras más importantes en la industria del entretenimiento en Colombia, gracias a su participación en producciones como: ‘Muy buenos días’, ‘La Voz Kids’ y ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, pertenecientes a RCN y Caracol televisión respectivamente. Lo cierto es que esta amplia visiblidad ha traspasado la pantalla grande, llegando hasta las redes sociales siendo precisamente, allí, donde reveló detalles de su nuevo reto y el hombre que le ayuda a cumplirlo.

Si bien, luego de la gran final de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, la presentadora ha estado enfocada no solo en su familia sino también en llevar a cabo algunos de los propósitos que se marcó a finales del 2023 y que buscará cumplir desde los primeros días del 2024. Pues, durante su más reciente aparición a través de su cuenta de Instagram, Acuña aseguró que se trataba de su segundo día llevando a cabo una rutina de ejercicio, agregando una imagen en la que se muestra con la mejor energía cumpliendo con este nuevo objetivo.

Sin embargo, su aparición en plataformas digitales no terminó allí, pues al parecer, fueron varias las dudas por parte de sus fans, teniendo en cuenta que el ejercicio durante los últimos años no ha estado dentro de las prioridades de la famosa presentadora. Horas más tarde, Acuña indicó que sus fans “son su peor influencia”, pues un 80% de los mensajes reiteraban que ella no necesitaba ingresar al gimnasio: “No hagas nada”, “No lo necesitas”. “Es que literal subo 5 escalones y ya estoy más o menos muriéndome y no quiero sentir eso más, este es un propósito de vida”, agregó la bumanguesa.

Asimismo, Acuña confesó que en medio de este nuevo reto no está sola, pues está acompañada de un entrenador, según ella, que ha logrado tenerle toda la paciencia del mundo, dejando claro que todo es un proceso, pero ha logrado tener una sensación de paz y bienestar al saber que está cumpliendo con los objetivos que había estado posponiendo desde hace algún tiempo: “La capacidad de mi cerebro para sabotear mi ida al gimnasio lo que ustedes me escriben por Instagram multiplíquenlo por 3, mi cerebro es una vaina loca y empieza a sacar excusas de donde no hay”, fueron las declaraciones finalizales de la presentadora.