“Me van a poner de todo”: Marbelle mostró los procesos a los que se somete para iniciar nuevos proyectos

Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida en la industria de entretenimiento como Marbelle una cantante, actriz y compositora bonaverense, quien desde hace más de 30 años ha logrado destacarse en la industria musical, pues con tan solo 12 años comenzó a ser parte de principales escenarios, mostrando así su talento vocal y por ende, el carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Precisamente, esto le ha traído a Maureen una amplia visibilidad que ha logrado llegar hasta las redes sociales, especialmente en Instagram. Pues, allí recientemente mostró los procesos a los que se somete para iniciar nuevos proyectos.

Pues, Marbelle desde hace algún tiempo hace parte del grupo musical, ‘Planchando el despecho’, junto a Majida Issa y Yolanda Rayo, con quienes se ha encargo de llevar su música a diveros lugares del país, dejando ver que está más felix que nunca. Si bien, durante los primeros días de enero ha estado compartiendo con su familia y de paso, descansando teniendo en cuenta el tiempo, los ensayos y las altas horas que debe enfrentar con el fin de que cada una de sus presentaciones logre ser todo un éxito.

En medio de esta situación, Marbelle volvió a aparecer a través de sus redes sociales para hacer propaganda y además, revelar aquellos procedimientos a los que se enfrentó, esto con el fin de volver al 100% a las nuevas presentaciones las cuales ya fueron respectivamente anunciadas por el grupo musical y sus patrocinadores. La artista aseguró: “Yo por aquí iniciando mi añoen salud y bienestar como siempre cumpliendo mi cita semanal porque este año vamos a iniciar con toda”.

Seguidamente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ reiteró que ya inició con sus quemadores, su inmunológico y sus vitaminas. Asimismo, Maureen destacó que quienes deseen realizar el mismo proceso obtendran algunos beneficios economicos: “Uy, amores yo me apunto a esa, ya empecé y sigo muy juiciosa vamos por muchos, muchos retos este año, me van a poner de todo, así que agendense ustedes”.

Lo cierto es que no es la primera vez en que la artista se deja ver llevando a cabo este tipo de procesos, pues incluso cuando afrontó una fuerte gripa no dudó en acudir a este tipo de sueros y demás terapias vitamínicas intravenosas, pero ella no ha sido la única, pues su hija Rafaella Chávez, también se ha unido a cumplir con este tipo de procesos.