“Me están tratando como reina”: Aida Victoria Merlano reveló cómo ‘WestCol’ volvió a conquistarla

Aida Victoria Merlano sorprendió a muchos de sus seguidores al dejar entrever que entre ella y WestCol volvió a resurgir el amor, luego de haber terminado su relación a finales del año 2022. Pero tal parece que el streamer logró una segunda oportunidad al realizar un acto emotivo que terminó por conmover a la joven, llevándola a darle otro voto de confianza.

Durante las últimas semanas, el par de colombianos se ha visto muy unido a través de sus redes sociales, no solo en lo que respecta a colaboraciones y pautas publicitarias, sino también en otros aspectos más personales, desde dedicarse mensajes de admiración hasta acompañarse en momentos importantes.

Y si bien muchos internautas especulaban que la llama del amor había revivido en ellos, no fue sino hasta hace pocas horas que se filtraron algunas fotos y videos en donde se puede ver que ambos están muy juntos, no solo como amigos, sino como algo más debido a que hay besos involucrados.

Esto ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, los cuales ha llegado a oídos de la creadora de contenido. Es por eso que a través de unas historias decidió esclarecer un poco qué pasa en su vida.

En una de ellas aprovechó la oportunidad para dejar entrever por qué decidió darle una nueva oportunidad a WestCol, indicando que el joven llevó a cabo un acto lo suficientemente significativo como para que ella cambiara de opinión sobre la manera en que ha abordado su situación con él.

“Imagínate meterte con un man que está en Argentina en un evento de boxeo. Luego va a unos premios, se gana un premio, y en lugar de quedarse por allá celebrando prefiere salir de su hotel a las tres de la mañana, agarrar un vuelo, venir hasta Barranquilla un 24 de diciembre para pasar contigo y con tu familia Navidad”, dijo la joven en una historia refiriéndose a WestCol.

WestCol trata a Aida Victoria Merlano “como una reina”

Además del sacrificio que hizo WestCol para estar con ella en un día tan importante como la víspera de Navidad, tal parece que el joven se está esforzando por recuperar el amor de su expareja en otros aspectos, ya que, según ella, está siendo tratada como debería: como una reina.

“Entre los hombres que verbalizan y los que ejecutan, yo prefiero a los que ejecutan. No me digas, demuéstrame. Si según tú yo soy una reina, trátame como una reina, y me están tratando como una reina. Entonces, mientras yo sea feliz en un lugar ahí estaré. Cuando deje de serlo, yo me voy. Fin del comunicado”, concluyó Aida Victoria Merlano.