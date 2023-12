“Me revolvió”: Aida Victoria Merlano contó por qué dejó de ser amiga de Yina Calderón

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que en el pasado llegó a ser una gran amiga de Yina Calderón, pero tal parece que esto no duró mucho tiempo debido a una polémica acción que la empresaria de fajas llevó a cabo, terminando con la amistad de manera rotunda, al punto que al día de hoy tiene una fuerte rivalidad.

La tensión entre ambas creadoras de contenido ha estado empezando a elevarse a propósito de las declaraciones que hizo Yina luego de que el romance de Aida con el streamer WestCol volviera a surgir, dando una incómoda opinión al respecto.

A través de sus historias, la DJ contó que todo esto se trataba de una estrategia de la colombiana para aprovechar la fama del joven, indicando que lleva rato sin figurar en las redes sociales y debe acudir a este tipo de acciones para ser relevante nuevamente, apoyándose en las miles de vistas que genera el streamer.

Y si bien Aida Victoria Merlano le había dejado una fuerte indirecta indicándole que no necesitaba apoyarse de ningún influencer para generar vistas, aprovechó una sesión de preguntas y respuestas para pronunciarse sobre este tema y la rivalidad entre ambas.

En una historia contó que no le da mucha importancia a las declaraciones de la empresaria de fajas debido a que ella suele generar polémica con los temas actuales en el país, tal y como está haciendo con su relación con WestCol, dando a entender que no lo toma personal.

“El contenido de Yina es de opinión, yo no tengo nada en contra de su contenido porque ella agarra una situación polémica, da su opinión al respecto, y no solo lo hace conmigo, lo hace con cualquier situación que esté viral en Colombia”, dijo la joven.

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Yina Calderón ya no son amigas?

En la misma historia, la influencer contó que ambas dejaron de ser amigas porque Yina Calderón decidió hablar mal de ella en el pasado, indicando que en ese punto se llevaban muy bien.

“El problema que yo tuve con ella fue porque la primera vez que ella salió a hacer su contenido, era mi amiga, y salió tirándome mi***a. Y a mí no me parece que uno se pase por el c*** una amistad a costa de tener números”, contó Aida Victoria Merlano.

Además, destacó que fue un golpe bastante duro para ella debido a que la consideraba alguien muy cercana a ella. “En ese momento sí me revolvió, pero las tripas porque era mi amiga”, concluyó.