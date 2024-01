¿Engañó a Evaluna? Por estas razones se especula que Camilo podría gustarle su cuñada Stefi Roitman

“Estos podríamos ser tú y yo con las piernas abiertas…”. A Camilo no le importó guardarse nada… y le tiró con toda la onda a su cuñada Stefi Roitman frente a Evaluna y su hermano Ricky Montaner pero él no sería él único. A su cuñada no le sería nada indiferente y todo se debería al enorme fastidi0 de Camilo con la hija de Ricardo Montaner. Síguenos en nuestro canal de YouTube: http://bit.ly/yt-upsocl