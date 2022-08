Hombre quiso besar a la fuerza a Camilo y así reaccionó el cantante

Camilo se apartó lo que más pudo para no ser besado Foto: Instagram @camilo

Las redes sociales están desatadas con lo que es el nuevo tema de Camilo titulado ‘Alaska’ en lo que es la primera colaboración con el Grupo Firme, y tal ha sido el éxito que de inmediato se ha convertido en un trend, como la mayoría de las canciones del intérprete de ‘Manos De Tijera’.

Puede leer: Camilo dice que la vida no es una competencia

Es por eso que junto a la estrofa con la que inicia el tema que no es otra que “Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita, y yo contesté, y yo contesté: ‘Ser besado por su boquita’”, Camilo decidió sumarse a su propio trend, pero mientras cantaba sucedió algo particular.

Un hombre que le acompañaba en el lugar ha decidido brincarle encima y tomarlo con presión de la barbilla para besarlo a la fuerza. A lo que el cantante buscó separarse como pudo.

¿Quién es el hombre que intentó besar a Camilo?

El joven no es un desconocido por el cantante y su entorno, pues se trata de Miguel Silva, un director cinematográfico y fotógrafo que fue precisamente el productor ejecutivo del reciente video del colombiano Camilo junto al Grupo Firme.

La publicación del intérprete de ‘Vida De Rico’ se llenó de reacciones de parte de sus seguidores y entre ellas no faltaron algunas recomendaciones a Evaluna por tal acercamiento, además de responder al cuestionamiento que dejó al pie de publicación Camilo.

“Creo que mi compa se pasó de cervezas 🍺” — Camilo

“Evaluna tené cuidado que él y vos no son amigos”, “ja ja ja a Eva no le va a gustar esto” y “Esos efectos secundarios le dan raro 😂” son algunos de los mensajes que destacan en la publicación.

Días atrás Camilo ya había recreado un video similar junto a Evaluna como parte de la promoción del estreno del tema que desde su lanzamiento comienza a ubicarse en los primeros lugares.