Nanis Ochoa, nueva presentadora de Lo Sé Todo, se desató en llanto tras recordar fuerte momento familiar

La nueva presentadora de Lo Sé Todo es Nanis Ochoa quien entró al programa a sustituir a Mafe Romero, la llegada de la modelo al programa de chismes del Canal Uno fue bastante comentado en las redes sociales, donde miles de personas se debatieron entre quienes apoyaban su llegada y entre quienes no estaban de acuerdo.

No obstante, la sencillez y la simpatía de la presentadora se ha ganado el cariño de varios seguidores del programa quienes no dejan pasar ni un solo detalle sobre la producción y por supuesto sus conductores: Elianis Garrido, Ariel Osorio y Nanis Ochoa. Fue justamente la última de ellos quien protagonizó una escena bastante sentimental en el programa de este viernes.

La presentadora se conmovió por la historia de una joven con cáncer que se despidió de su novio luego de confesarle que no le pudo ganar la batalla a la enfermedad. El relato logró hacer que Nanis recordara un difícil momento de su vida, cuando murió su padre hace ya varios años.

“A veces la vida nos obliga a despedirnos de las personas que amamos... Estamos que chillamos, es una situación difícil. Algún día se van a encontrar en diferentes circunstancias”, estaba diciendo Ariel sobre el video de la joven, cuando de repente en las cámaras aparece Nanis con los ojos llorosos porque recordó a su progenitor que murió a causa de la misma enfermedad.

Una de las cosas que más afectó a la modelo fue recordar que no pudo estar junto a su padre en los últimos días de su vida: “A mi papá le dio cáncer y me llamó que si iba a visitarlo… Yo estaba en Costa Rica, estaba empacando maletas cuando me dicen que mi papá se murió… Entonces, como que las personas siempre tienen esa esperanza de que no se van a morir”, relató Ochoa.

“Sentí que no me pude despedir”, puntualizó la modelo.