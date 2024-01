“No me van a creer”: Ana Karina Soto destapó cómo es su verdadera relación con colegas de Mañana Express y Buen Día

Ana Karina Soto es una presentadora de televisión, productora de cine y teatro, quien hace más de 20 años es una figuras más importantes de RCN televisión. Actualmente, la ocañera hace parte de dos de los programas de entretenimiento del medio como lo son ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’. Pero, más allá de su éxito en la pantalla grande también logró cumplir uno de sus más grandes sueños como lo fue convertirse en madre de Dante, quien actualmente cuenta con seis años de edad y es fruto de su relación con Alejandro Aguilar. Por supuesto, el vinculo con sus colegas es uno de los temas que más llama la atención, pues recientemente la presentadora contó cómo es su verdadera relación con sus colegas de ambos programas.

Ana Karina quien luego de su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, se convirtió en la presentadora estrella de RCN televisión y por ende una de las más queridas por los televidentes. En medio de este camino, los diversos cambios de su equipo de trabajo resultan siendo más que comunes. Sin dejar de lado, que en medio de este camino ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales en donde además de compartir los diversos proyectos y rutinas realizó una dinámica de preguntas.

Una de las dudas de sus seguidores que más llamó la atención fue precisamente, como es su relación con sus compañero, teniendo en cuenta que en ambos programas comparte set con diferentes figuras del entretenimiento. A través de un corto clip, Ana Karin indicó: “No me van a creer, pero esta pregunta siempre me la hacen, obviamente formulada de distintas maneras, pero siempre, siempre me preguntan“.

Seguidamente, la presentadora aseguró que la verdad es que con todos cuenta con una excelente relación: “Me la llevo súper bien, pero extremadamente bien tanto con mis compañeros de ‘Mañana Express’ como con mi familia de ‘Buen día Colombia’ para mí son una familia en serio los amo a todos los respeto, todos también me respetan”.

Finalmente, Ana Karina reiteró que esta relación no solo se da con sus compañeros sino también con los directores, hasta camarógrafos y sonidistas y los encargados del vestuario y del maquillaje.