“Me hacen una falta”: Carolina Cruz contó hasta cuándo estará separada de sus hijos quienes están con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, modelo y empresaria colombiana, quien actualmente hace parte de ‘Día a Día’ y de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ de Caracol televisión, destacándose no solo en la pantalla grande sino también en la industria del modelaje, gracias a su carisma y belleza ante las cámaras. Si bien, la caleña logró alcanzar el éxito profesionalmente, lo cierto es que su mayor sueño hoy lo vive junto a sus hijos Matías y Salvador, con quienes se convirtió en madre. Además, hace varias semanas aprovechó sus vacaciones para irse a Estados Unidos y por ende, disfrutar con los menores. Pero, no todo ha sido color de rosa, pues contó que le hacen mucha falta y de paso, hasta cuándo estará separada de sus hijos, quienes están con Lincoln Palomeque.

Le puede gustar: “Tengo los ojos hinchados”: Yeison Jiménez confirmó su regreso a los escenarios y reveló cómo avanza su salud

Como es costumbre, la presentadora suele festejar navidad y año nuevo con su hermano, cuñada y sobrinos, quienes residen en Miami. Sin embargo, Palomeque tampoco pasa desapercibida estas fechas, motivo por el cual se mostró desde el pasado 30 de diciembre en los parques de Disney cumpliéndole el sueño a sus pequeños. Mientras que Carolina celebró el año nuevo sin sus hijos, pero acompañada de sus seres queridos.

Si bien, la caleña había optado por no revelar mayores detalles al respecto, lo cierto es que hace pocas horas no solo mostró lo bien que la está pasando en su viaje, sino también terminó revelando la falta que le hacen sus pequeños, tanto así que salió a realizar “planes de chicas” en compañía de su sobrina: “Estamos aprovechando porque los gordos están con el papá hace 5 o 6 días, entonces me tienen adoptada mientras llegan ahora al medio día”, agregó la presentadora.

También puede leer: “Sus silencios son más estruendosos”: Periodista de Noticias RCN mostró su descontento por el actuar de Gustavo Petro

Asimismo, Cruz reiteró que sus pequeños le hacen mucha falta, pero han estado muy felices con su padre. Sin dejar de lado, que confirmó su regreso a Colombia en tres días, es decir, la caleña estará regresando con sus hijos y su mamá al país aproximadamente el sábado 6 de enero, pues todo indicaría que tendría que regresar a ‘Día a Día’, para el martes 9 de enero.