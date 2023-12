¿Pullita para Marbelle? Goyo de ChocQuibTown defendió a Francia Márquez y resaltó que mucha gente no tiene educación

Gloria Martínez, mejor conocida como ‘Goyo’ es una cantante y rapera colombiana reconocida por ser parte del grupo musical ChocQuibTown. Esta agrupación es conocida por fusionar ritmos como el hip-hop, el funk, la música afrocolombiana y el reggae, creando un estilo propio que refleja la diversidad cultural de Colombia. Sin embargo, la chocoana decidió llevar a cabo su propio camino lanzándose como solista y en medio de una entrevista terminó defendió a Francia Márquez asegurando que no hay respeto.

‘Goyo’ quien no solo se ha convertido en un referente de la música en Colombia, sino también de la moda, recientemente estuvo de invitada al programa de la española, Eva Rey, en ‘Desnúdate con Eva’, revelando detalles, por supuesto, de su faceta musical y de quien es su mejor compañía, su hija, fruto de su relación con el artista ‘Tostao’. Si bien, la entrevista no ha sido compartida en su totalidad, lo cierto es que algunos cortos han generado diversas opiniones al hablar de la vicepresidenta Francia Márquez.

En principio, la artista aseguró que emocionó que Márquez llegará a este importante rol: “es una buena historia para contar”, asegurando que para muchas mujeres y niñas del pacífico sueñen con llegar a este tipo de cargos. Seguidamente, ‘Goyo’ confesó que tuvo la oportunidad de conocerla antes de que se convirtiera en la vicepresidenta, pues cuentan con una amiga en común: “siempre la publicaba, le enviaba saludos”.

Asimismo, Eva no pasó de largo la opinión de la cantante sobre si existe racismo, “¿la estamos cascando demasiado?” Ante el hecho, ‘Goyo’ indicó: “Si puedo decir que hay mucha violencia mediática, si puedo decir que hay mucha gente que no tiene educación y que no respeta, se pasan muchas veces, se han pasado con ella”. Finalmente, la chocoana resaltó que si Francia la le llegaba a pedir ayuda, ella estaría ahí, ya sea por un consejo, un abrazo e incluso por si desea uno de sus ‘outfits’ también se les prestará con todo el gusto.