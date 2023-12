“No están dando ejemplo”: Tostao de ChocQuibTown arremetió contra el movimiento de ‘Los Chacales’ en Cali

En Colombia un nuevo movimiento musical se ha tomado las redes sociales y las plataformas de streaming, ‘Los Chacales’. Artistas como Pirlo, Esteban Rojas, Reboll 333, Los Rogelios, DFZM y otros ‘pelaos’ talentosos, han llevado las vivencias, lenguajes y comportamientos de la urbe caleña a temas que acumulan millones de reproducciones en las redes. Precisamente y ante el ‘boom’ de este formato musical, Tostao de ChocQuibTown decidió dar una cuestionable opinión al respecto.

Carlos Yhany Valencia Ortiz, nombre de pila de este cantante, fue invitado recientemente a una entrevista en el formato web ‘Dímelo King’, por el que han pasado distintos cantantes nacionales, dentro de ellos Jessi Uribe, quien semanas atrás habló sin tapujo alguno sobre los egos que impiden una unión total entre los referentes de la música popular .

Tostao de ChocQuibTown opinó sobre ‘Los Chacales’ de ‘Cali Cartel’

El nacido en la capital del departamento del Chocó, realizó un análisis sobre el éxito de estos cantantes emergentes, aprovechando su intervención para dejarle unos cuantos consejos para que sigan con sus triunfos: “Los Chacales están de moda, entonces todo el mundo va a dar clic de lo que tenga que ver con lo que está pasando con ‘Cali Cartel’. (...) Yo sí tengo una opinión y es que siento que todo el tiempo están hablando del diablo y de malandros. Yo por lo menos como un transformador social y que he querido ser desde mi música, siento que no están dando un ejemplo, que no es con el que yo comulgo”, manifestó la expareja sentimental de Goyo.

