¿Indirecta para Tostao? Las fuertes declaraciones que habría enviado Goyo tras conocerse el nuevo amorío

Goyo, Tostao y Slow, son los integrantes de ChocQuibTown, uno de los grupos de música más reconocidos tanto nacional como internacionalmente, pues gracias a su talento han logrado impactar y encantar a un sinfín de seguidores. Sin dejar de lado, que en medio de este trío musical existía un estrecho vínculo, pues Goyo y Tostao sostenían una relación que tuvo como fruto a su hija, Saba Yahani.

Aunque varias especulaciones se tornaron con respecto a la finalización de esta relación, fue hasta hace pocos días que Tostao oficialmente mostró cómo le pidió a su enamorada que oficialmente fueran una pareja. Como era de esperarse los comentarios con respecto al tema no se hicieron esperar y días más tarde tuvo que salir a aclarar que desde 2021 no estaba con Goyo y fue de mutuo acuerdo su separación.

Por su parte, Goyo optó por no referirse al tema, sin embargo, algunas de sus declaraciones habrían revelado lo que piensa de la sitaución y al parecer, dejando claro su posición frente a su expareja en donde varios de sus seguidores sacaron sus propias conclusiones y se fueron en contra de Tostao. Cabe resaltar que sus palabras no cuenta con su nombre de por medio.

A través de su cuenta de Twitter, la chocoana, aseguró: “La gente lo llama karma, pero la biblia dice que cosecharas lo que siembras”. Como era de esperarse sus seguidores no dudaron en referirse a su expareja e incluso varios le dejaron mensajes de apoyo a su publicación.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues hace pocas horas volvió a reaparecer indicando que al estar seguro de una decisión no se necesita dar ningún tipo de explicación. Seguidamente, varios internautas volvieron a responder, pero esta vez en defensa del cantante y criticando sus palabras. Varios usuarios dejaron claro que no siempre se está seguro de las decisiones que se toman y que todo resulta ser una etapa más en la vida que cada uno suele asimilar de manera diferente.

Por otro lado, hubo quienes resaltaron que las palabras de Goyo resultaron ser innecesarias, pues Tostao ha estado en el ojo del huracán por al parecer, querer rehacer su vida. Asimismo, la aconsejaron para que cerrara este capítulo y siguieran siendo el exitoso grupo musical que han sido durante varios años.

Cuando estas seguro de la decisión que tomaste no necesitas dar EXPLICACIONES. — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) February 19, 2023