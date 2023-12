¿Reality armado? César Escola contó el personaje que le “tocó cumplir” en esta temporada de Yo me llamo de Caracol

César Escola es un cantante y compositor colombo argentino, quien ganó reconocimiento en el famoso programa de canto, ‘Yo Me Llamo’ de Caracol televisión, el que precisamente le abrió la puerta a adquirir una amplia visibilidad y popularidad en Colombia, ganándose el cariño y la admiración de muchos televidentes por su talento y carisma. Pero, más allá de sus habilidades musicales, reveló el personaje que le “tocó cumplir” en la temporada del reality de Caracol.

Si bien, el jurado actualmente no se encuentra en pantalla luego de la gran final de ‘Yo me llamo’ hace algunas semanas, en el cual el imitador de Carin León terminó convirtiéndose en el ganador y mejor interprete de esta temporada. Lo cierto es que su nombre sigue más latente que nunca, tanto así que algunos internautas se encargaron de recordar algunas de las entrevistas que han tenido lugar a lo largo de este 2023, destacándose las realizadas por ‘La Sala de Laura Acuña’ y ‘El tiempo’.

Sin duda, a lo largo de ambas conversaciones se resalta el talento con el que cuenta Escola en la música, pero durante la entrevista para ‘El Tiempo’, el icónico jurado de ‘Yo me llamo’ terminó confesando que no le gusta aparecer en televisión. En medio de risas, la periodista aseguró que le costaba llegar a creer esta situación, pues son constantes las apariciones que tiene el colombo-argentino en la pantalla grande, sin embargo, el motivo detrás tampoco se hizo esperar.

“A mí no me gusta verme en televisión (…) No me gusta, no me gusta, me da pena todas las cosas que digo y hago”, reiterando que el tema de los programas musicales se ve como un personaje: “El maestro Escola es un personaje”, agregando no solo su amplia trayectoria en ‘Yo me llamo’ sino también en otros formatos como ‘Do, re, millones’, pues quien dirige la orquesta, según él, es otro de los personajes, dejando claro que trata de separarse de estos roles. Sin embargo, Escola destapó que todo se da para las condiciones del programa, confesando que en esta temporada del reality de canto le tocó “ser el malo del paseo, es para balancear”.