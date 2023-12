“No valió la pena”: Diana Celis perdió una gran oportunidad de trabajo por culpa de ‘Epa Colombia’

Diana Celis le contó a sus seguidores que en el pasado pudo tener una dichosa oportunidad de trabajo en el exterior, pero que decidió rechazarla por tomar en cuenta a una persona en su vida. Y de acuerdo a la manera en que se pronunció respecto a ella, muchos usuarios de las redes sociales especulan que se trata de su exnovia, ‘Epa Colombia’.

El par de colombianas protagonizó un romance durante varios meses, compartiendo en las redes sociales algunos momentos emotivos en el proceso, incluso llegando a dar pistas respecto a que ambas podían llegar a tener un bebé juntas. Sin embargo, una serie de eventos complicados llevaron a darle fin a su relación.

Y tal y como dieron a conocer, no lograron quedar en buenos términos después de su ruptura, ya que la futbolista tomó represalias legales en contra de su ex, lo que le dejó una buena suma de dinero en el proceso.

Por supuesto, también han hecho comentarios negativos, criticándose mutuamente por diferentes temas, en especial durante los primeros meses de su ruptura.

Y si bien actualmente habían dejado a un lado el tema de sus exparejas, Diana Celis volvió a pronunciarse sobre este tema a propósito de la pregunta de un seguidor, indicando que en el pasado dejó pasar una gran oportunidad en el exterior por culpa de otra persona.

“Lo más triste es que pienso que no valió la pena porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora que no valoró nada de lo que yo hice por ella”, contestó la joven en una historia.

A pesar de que no menciona directamente a Epa Colombia en su historia, muchos internautas especulan que se trata de una indirecta dirigida a ella, debido a la manera en la que se expresó y cómo terminó la relación entre ambas.

Epa Colombia también le lanzó una fuerte indirecta a Diana Celis

A pesar que ya no suelen hablar de sus exparejas, en algunas ocasiones no pierden oportunidad para hacer referencias a su pasado, tal y como hizo Epa Colombia hace pocas semanas en el concierto de Karol G con un contundente mensaje.

En sus historias de Instagram compartió un revelador clip en donde se podía escuchar parte del tema ‘Mi ex tenía razón’, cantando con mucho sentimiento el coro de la canción, añadiéndole también otro detalle a modo de una contundente indirecta para Diana Celis.

“Dijo que no iba a encontrar una como ella y me llegó una mejor que me lo hace mejor”, cantó con sentimiento la empresaria mientras señalaba a su novia, agregando también: “hasta me dejó embarazada”.