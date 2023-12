“Me dejó hasta embarazada”: ‘Epa Colombia’ usó una canción de Karol G para lanzarle una indirecta a su ex

‘Epa Colombia’ confesó que el reciente concierto de Karol G en Medellín fue el más impresionante al que ha asistido en toda su vida, disfrutando la experiencia de la ‘Bichota’ al máximo. Pero no solo cantó y bailó, sino que también aprovechó una de sus canciones para dedicarle una contundente indirecta a su exnovia.

Durante los últimos meses, la empresaria de keratinas ha estado muy emocionada por dos conciertos importantes a los que asistiría a finales de este año, siendo el primero el de RBD en noviembre, y ahora el de Karol G en diciembre.

A propósito de este último, a través de sus redes sociales compartió un video recopilatorio en donde mostró la bonita experiencia que vivió ese día, documentando todo al respecto, desde que se levantó de su cama, pasando por el proceso de maquillaje y peinado, hasta su outfit para asistir al concierto.

Seguidamente mostró algunos clips en donde interactuaba con algunas de sus fanáticas, y por supuesto segmentos del espectáculo que la oriunda de Medellín realizó. Además, la joven se grabó cantando a todo pulmón algunos de los temas de Karol G junto a su novia, Karol Samantha.

Pero en sus historias de Instagram compartió un revelador clip en donde se podía escuchar parte del tema ‘Mi ex tenía razón’, cantando con mucho sentimiento el coro de la canción, añadiéndole también otro detalle a modo de una contundente indirecta a su exnovia, Diana Celis.

“Dijo que no iba a encontrar una como ella y me llegó una mejor que me lo hace mejor”, cantó con sentimiento Epa Colombia mientras señalaba a su novia, agregando también: “hasta me dejó embarazada”.

Epa Colombia vive su embarazo con mucho amor

A propósito de este último detalle en su historia, la empresaria aprovechó para grabar dentro del mismo clip cómo lucía su barriga de embarazada, dejando ver su crecimiento con el revelador atuendo que llevó para el concierto de Karol G.

En otras historias anteriores también aprovechó para presumir su progreso, dejándole ver a sus detractores que en efecto ya empieza a tener su baby bump, después de que varios de ellos habían señalado que su embarazo se trataba de una mentira.

Epa Colombia también ha compartido otros avances de su embarazo, compartiendo detalles como los conjuntos que le ha comprado a su bebé, algunas prendas de ropa que le han regalado sus fans y hasta cómo va la habitación de su niña.