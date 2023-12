‘Epa Colombia’ contó cómo casi se convierte en mamá junto a su ex, Diana Celis

‘Epa Colombia’ confesó que su deseo por convertirse en mamá no nació con su actual pareja, Karol Samantha, sino que es algo que ha querido desde hace varios años, indicando que cuando era novia de la futbolista Diana Celis también había planes de maternidad. Sin embargo, un importante detalle la llevó a posponer todo.

La empresaria de keratinas sorprendió a sus seguidores hace varios meses al anunciar que después de pasar por un proceso de inseminación artificial terminó quedando embarazada, generando una gran cantidad de comentarios mixtos por este procedimiento y por el futuro que podría tener su bebé con alguien como ella, siendo calificada como imprudente y poco seria.

Sin embargo, durante estas semanas de embarazo ha demostrado lo emocionada que está por este proceso, compartiendo en sus historias que está al tanto con sus medicamentos, ha sido prudente con su cuidado y asiste a las citas médicas con regularidad, reflejando lo mucho que se interesa por esta nueva etapa de su vida.

Y a propósito de esto, Epa Colombia contó en una extensa serie de historias de Instagram que esta no sería la primera vez que tenía planes de convertirse en mamá, dando a entender que, con su expareja, Diana Celis, también quería armar un futuro familiar junto a ella.

“Yo sí quería ser madre hace mucho tiempo. Es más, mira, hace dos años tomé esta decisión con mi antigua expareja, pero por cosas de la vida no se dieron, amiga. Entonces yo decidí tomarla, porque yo hablé con InSer y les dije que quería tomar una decisión linda en mi vida”, contó la colombiana.

En la misma serie de historias también detalló que quiso buscar un precio más reducido para este tratamiento, indicando que intentó hacer un canje publicitario para que el costo se redujera. Sin embargo, no confirmó si esta propuesta tuvo resultados positivos.

¿Por qué Epa Colombia no tuvo un bebé junto a Diana Celis?

La empresaria también aprovechó este espacio en Instagram para hablar un poco más sobre sus planes anteriores para tener un bebé, admitiendo que un obstáculo importante se interpuso entre ella y esta decisión: la ruptura con Diana Celis y los problemas que esto trajo a su vida.

“Lo aplacé con todo ese tema de que pasó la separación, que hablaron, me juzgaron, de todo. Bueno, mami, no tenía que ser feliz y uno donde no se siente bien tiene que irse”, contó con pesar Epa Colombia.

También resaltó el gran cambio entre su ex y su novia actual, indicando que ha recibido de su parte todo tipo de atenciones durante su embarazo, apoyándola en cada paso que da y comprendiendo su situación.