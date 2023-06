“Calumnias”: la respuesta de Diana Celis a las polémicas declaraciones de ‘Epa Colombia’

Diana Celis no se quedó de brazos cruzados y decidió pronunciarse sobre las recientes declaraciones que hizo su expareja, Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, publicando una serie de fotos acompañadas de un contundente mensaje.

La empresaria de keratinas no tuvo pena en expresarse libremente en televisión nacional para hablar de algunos detalles de su vida, enfocándose en parte en su antigua relación con la futbolista, indicando que fue ella quien se encargó de quitarle una gran cantidad de bienes, razón por la que ahora está trabajando más que nunca para poder recuperar su estatus.

Después de estas polémicas declaraciones de Epa Colombia, Diana Celis decidió pronunciarse en las redes sociales sobre lo que dijo su exnovia, compartiendo en una publicación un contundente mensaje sobre las personas “venenosas”.

“Hay personas que solo destilan veneno y mentiras de su corazón. Son tan falta de amor que solo dañan a los demás con calumnias”, expresó la deportista en un carrusel de imágenes de Instagram.

Las fotos en cuestión muestran a la colombiana frente a un jardín interior con diferentes poses: una tranquila, otra en la que aparece riéndose a carcajadas y una final de tinte polémico en la que le hace una seña obscena a la cámara.

Y si bien la joven nunca menciona a Epa Colombia en el contenido del mensaje ni presenta ninguna etiqueta, la mayoría de los internautas especula que se trata de una gran indirecta para la empresaria, simpatizando también con la postura de Diana Celis.

“Tu no tienes ex, tienes es un testimonio de cómo Dios te saco del valle de las sombras. Diosito nos libre de una ex como la Epa”, “Si Epa no tiene más temita que hablar tiene que llamar la atención hablando de un pasado que ya no existe, que supere ya pues” y “A Daneidy ya no le creo ni por qué esté diciendo la verdad” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.