Con orgullo: ‘Epa Colombia’ compartió la primera imagen de su hija

‘Epa Colombia’ le dio una sorpresa a sus seguidores al mostrar la primera imagen de su hija Daphne, mostrando una ecografía muy nítida que revela cómo luce su bebé a poco más de tres meses de su nacimiento. También aprovechó para dedicarle un tierno mensaje para demostrar su emoción y su amor al ver las imágenes de su hija.

La empresaria se ha mostrado muy enfocada a lo largo del año 2023, centrándose en sus negocios y en su relación con su novia, Karol Samatha. Además, ha demostrado ser muy juiciosa en lo que respecta a su embarazo, no solo logrando quedar encinta, sino también cuidándose y llevando las cosas con calma.

A través de varias historias, la joven ha compartido varios detalles de su proceso, contando algunos aspectos de su tratamiento para quedar embarazada, los medicamentos que está tomando, dando breves vistazos de sus consultas con el ginecólogo, además de pequeños preparativos para recibir a su niña.

Y en una nueva historia, Epa Colombia decidió ampliar la información de su proceso al compartir un video en donde se podía ver la primera imagen de su bebé a través de una ecografía 3D en el monitor del consultorio de su ginecólogo.

En el clip también le dedicó un tierno mensaje a su niña, dejándole saber lo mucho que la ha cambiado el hecho de haberse convertido en mamá.

“Les presento el amor más grande que Dios me dio, la amo como a nadie he amado, la espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”, escribió la empresaria en su historia de Instagram.

Epa Colombia mostró lo mucho que ha crecido su barriga de embarazada

A través de una serie de preguntas y respuestas en Instagram, la joven mostró qué tanto ha crecido su barriga, teniendo casi seis meses de embarazo, dejando ver que ya se le forma un pequeño ‘baby bump’.

Epa Colombia hace hincapié al respecto debido a que durante los primeros meses de su embarazo no se notaba mucho volumen en su barriga, lo que llevó a varios internautas a especular que ella estaba inventando todo el asunto.

Sin embargo, ante las pruebas expuestas, el panorama en las redes sociales ha cambiado en relación a esto, con muchos usuarios dejándole buenos deseos y esperando con ansias el nacimiento de Daphne.