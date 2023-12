“Aprobada, con talento innato”: Periodistas de RCN le dieron la bienvenida y quedaron encantados con una nueva cara

RCN televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia, pues más allá de encargarse de entretener a los televidentes a partir de diversas telenovelas y realities, los cuales han logrado ser todo un éxito. También cuenta con su propio informativo ‘Noticias RCN’, encargado de cubrir temas nacionales e internacionales, además de sus análisis y debates sobre temas de interés público. Pero, quienes figuran en medio del noticiero son sus periodistas, pues recientemente le dieron la bienvenida a una nueva cara que llegó al informativo.

Se trata de una pequeña de aproximadamente 4 años de edad, quien es, precisamente, la hermana de la periodista Maythe González, quien figura en el noticiero desde hace varios años, siendo parte de las diversas emisiones con las que cuenta RCN. Además, de confirmar la llegada de un segundo bebé, lo cierto es que los últimos días del año fueron los predilectos para llevar a su pequeña Valeria a su lugar de trabajo y por ende, a llevar a cabo una de sus más grandes pasiones.

La pequeña, sin problema alguno, se sentó en el set principal del noticiero tratando de replicar algunas de las apariciones de su mamá, mientras que el encargado de grabar el momento fue, precisamente, Felipe Arias, quien reiteró: “Qué grata compañía con Valeria (…) Que lindo aprobada como presentadora, me ganó, ya me quitó de ahí, me voy bien lejos, el talento innato”.

Asimismo, el periodista buscó entretener a la pequeña indagando sobre quién era la más bonita entre ella y su mamá, pero para sorpresa de los presentes, Valeria terminó asegurando que la más linda era Inés María Zabaraín, quien también se encontraban presenciando la llegada de la menor al set e incluso resaltó que las más lindas eran las dos, es decir, mamá e hija: “Que duren mucho esos comerciales que estamos felices con Valeria, cierto”.

Además, de las palabras del periodista a lo largo del video, Arias aseguró: “Es una belleza, lo que se hereda no se hurta”, mientras que la presentadora y madre de Valeria aseguró que logró conquistar el corazón de todos, la acompañó a presentar e incluso le regalaron su primer bon bom bum. Lo cierto es que Maythe aprovechó los últimos días de este 2023 y teniendo en cuenta que varios se encuentran en vacaciones para tener un día madre e hijo dentro de su trabajo.