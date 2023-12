Se agrandó la familia: Querida presentadora de RCN se convertirá en madre por segunda ocasión en 2024

El 2024 iniciará con una nueva bendición para una de las presentadoras de la casa RCN Televisión, quien dio a conocer su alegría recientemente en su cuenta de Instagram; en donde reveló que, su deseo de ser madre por segunda ocasión había quedado plasmado meses atrás en un desierto en Jordania.

“Te soñamos en el desierto de Wadi Rum, lo plasmamos en la arena como un manifiesto y hoy eres nuestro mejor regalo de Navidad”, fueron las palabras de Maythe González, para describir la fotografía en las que, junto a su esposo, Anuar Pérez y su pequeña hija Valeria, le dieron la noticias de su embarazo a sus más de 34.000 seguidores.

Esto le puede interesar: “Ni tapones para los oídos dan”: Critican a Avianca por permitirle a Ana Del Castillo hacer su ‘parranda’ en avión

En la imagen se ve la creatividad con la que Maythe decidió darle esta noticia a su amado, familiares y amigos, ya que en el pañal de su ‘hijita’ se lee el mensaje ‘Mommy is pregnant’. Esta publicación puso a ‘saltar en una pata’, a más de uno de los compañeros de trabajo de Gonzales y a los internautas que la siguen, quienes le llenaron de mensajes positivos su publicación.

“Se creció la familia”: “Que emoción”, “Me muero de la felicidad May. Te meredes tanta felicidad”, “Que buen regalo de navidad”, “El amor multiplicado”, “Me muero de amor”, y “Que preciosidad”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe acotar que Maythe quedó en embarazo por primera vez para 2020, en época de pandemia, luego de que planeara mesuradamente cada detalle, ya que como ella misma lo decía años atrás ser madre, la “llenaba de dudas, de miedos, me inventaba prioridades para no pensar en ello y le huía al tema cuando me hablaban de eso. He planeado casi todo en mi vida y esto no fue la excepción”,

No se lo puede perder: Yeison Jiménez se llenó de orgullo al ver que su hija heredó una de sus más grandes y costosas pasiones