Una nueva temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ está por empezar. Con la esperada final de ‘Yo Me Llamo’, donde cuatro imitadores esperan con ansias quien será el próximo ganador a partir de los votos de los televidentes, el próximo martes 12 de diciembre, humoristas y modelos, estarán en la pantalla chica, contando los mejores y peores momentos que pasaron juntos en el exterior.

Dentro de las sorpresas, está la exreina universal de Venezuela, Amanda Dudamel, quién estará en compañía del comediante ‘Boyacomán’. Asimismo, quienes harán parte del programa son Jessica Cediel, Jeringa, ‘Suso’, Laura Tobón, Carolina Cruz, Don Jediondo, ‘Piroberta’ y Juan Diego Vanegas.

Laura Acuña y Jhovanoty confesaron haber tenido un “problemón” al inicio de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’

Otro de los participantes es el humorista ‘Jhovanoty’ y la modelo Laura Acuña.

Durante una entrevista para el podcast la modelo, el invitado fue el humorista Jhovanoty, donde además de otros temas, abordaron las primeras anécdotas de su primer encuentro -que no empezó muy bien- antes de empezar a rodar ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’.

“Tenía que hacer una conexión de 10 horas en el Aeropuerto. Me llaman del canal y me dicen que para que no me quede sola, me iban a mandar a Jhovanoty. Yo no sabía quién era. Y yo era espere, espere. Luego de 7 horas llamo al productor y le digo que no aparece. Me mandan el teléfono de él, lo llamo y me dice que estaba en un barco dando un paseo por la ciudad. Esa fue mi entrada con él. Así lo conocí”, contó Acuña.

Por su parte, Jhovanoty contó su perspectiva de la historia y explicó que “no fue por antipático. Llego de mi paseo, llamo a Lau y me dice que está al lado de un almacén. Yo voy llegando trajinado de la escala, miro que ahí está, espectacular, regia, producida, y yo vuelto nada. Me devolví, le escribí que iba a comer algo, pero me fui a comprar ropa, a bañarme, me compré un perfume y cuando llego a donde estaba la señorita ya se había ido para el gate”.

Finalmente, contó que llegó donde estaba Laura Acuña “y me senté frente a ella. Nos saludamos. E hice la mía, hacerla reír para que se olvidara que era feito. Y empezamos a hablar”.