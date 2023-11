“Te amo”: Laura Acuña y sus emotivas palabras a un ser especial en su vida

Laura Acuña es una de las presentadoras más queridas de Colombia y desde sus redes sociales ha estado más que a la línea de la tendencia recreando todo tipo de contenido que es viral en el momento.

Con algunos de sus videos llega con un mensaje reflexivo y otras tantas para burlarse de la rigurosidad, así como también para agradecer y enaltecer a sus más cercanos y esta vez no ha sido la excepción.

Laura Acuña publicó un seriado de imágenes de años atrás mientras estaba embarazada y esperaba la llegada de su hija Helena. Así como lo que fue su nacimiento de la pequeña, pero lo hizo con unas palabras que enternecieron a todos sus seguidores.

“Hoy hace 7 años mi corazón conoció el verdadero amor. Ese amor incondicional, leal, poderoso … absoluto. Ese amor que logra apartar todos los anhelos y deseos propios para triangularlos por alguien más. Helena Mía, le has dado más sentido a mi vida que nada o nadie en este mundo. Este día hace 7 años no lo cambiaría por nada y si pudiera repetirlo sería la mejor repetición de mi vida. Lo repetiría mil veces como la parte que más me gusta de una película. Te amo y hoy como todos los días le pido a Dios que te cuide, te guíe y te ilumine en camino y que me deje compartir contigo y tu hermanito muchos muchos años de vida . Feliz cumpleaños muñeca ❤️ ❤️ ❤️”, escribió al pie de publicación Laura Acuña.

Tal y como era de esperarse la publicación de la presentadora no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de la comunidad digital la cual aplaudió las palabras de Laura Acuña y le enviaron sus mejores deseos a su hija ante su cumpleaños.