¿La comida o el dinero? Laura Acuña reveló lo más difícil que vivió durante la ‘Vuelta al Mundo en 80 risas’ de Caracol

Laura Acuña es una reconocida abogada y presentadora quien desde en sus años de juventud decidió emprender un nuevo camino en Bogotá, llegando a ser parte de RCN televisión a partir de programas como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’. Si bien, ambas secciones llegaron a su fin hace algún tiempo, lo cierto es que hace pocos días la bumanguesa regresó a Caracol televisión siendo una de las presentadoras de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’. Sin embargo, recientemente terminó revelando detalles inéditos sobre las situaciones que tuvieron que atravesar.

Laura quien suele ser muy activa a través de sus redes sociales, luego del éxito que ha tenido el mencionado programa siendo el más visto en las noches por los colombianos, también aprovechó para realizar una dinámica de preguntas con el fin de crear confianza con sus seguidores y por ende, revelar aquellos momentos que no se ven al aire durante las grabaciones de esta producción.

Una de las que sin duda, más logró destacarse fue precisamente, lo más difícil que fue ser parte de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’. Ante el hecho y de la forma más sincera posible aseguró que más allá de ser difícil fue la emoción por ser parte por primera vez de este formato, pero eso sí no fue para nada sencillo, ya que la mayoría de sus proyectos los ha llevado a cabo en un set de televisión y este tuvo que lidiar al igual que su compañero con varias horas de vuelo.

“Trasnochamos mucho y no comimos casi, realmente no había tiempo porque las distancias de un sitio a otro para hacer las notas eran muy largas”, agregó la bumanguesa. Asimismo, la presentadora aseguró que esto producía que casi no tuvieran tiempo para comer, destacando que si fueron jornadas bastante largas de grabaciones alrededor de las 6 am a las 12 am, las cuales se dieron por casi 2 semanas, confesando que fueron 11 días lo que estuvieron en Japón, pero se quedaron un día más, ya que perdieron el vuelo.