“La novela”: Andrea Valdiri se convirtió en meme tras ‘descargarse’ contra sus seguidores

Andrea Valdiri inundó las redes sociales con una gran cantidad de memes en sus historias de Instagram, los cuales fueron creados por algunos de sus seguidores, todo esto a propósito del desahogo que tuvo hace un par de días tras recibir todo tipo de burlas y comentarios negativos sobre su separación de Felipe Saruma.

La bailarina decidió romper el silencio sobre este tema hace varias semanas, luego de que muchos de sus fanáticos especularan que en efecto estaba separada de su pareja, todo gracias a las diversas pistas que ambos dejaron entrever en sus redes sociales.

Pero tan pronto confirmó que se había separado del productor audiovisual, muchos internautas empezaron a dejarle varios comentarios negativos, tildándola de mala mujer y especulando que ella fue la culpable de que las cosas salieran mal, dejando a Saruma como una más de sus “víctimas”, tal y como se puede leer en mensajes en las redes sociales.

La influencer decidió pronunciarse ante esto, contando que estaba cansada de recibir mensajes negativos, tomando una postura defensiva ante los malos comentarios de sus detractores, e indicando que muchos de ellos no conocen lo que pasó realmente en su relación, por lo que no tienen derecho a opinar.

En la serie de historias, Andrea Valdiri se mostró sumamente molesta, tomándose más de cinco minutos en el proceso para desahogar su frustración y para compartir qué opinaba respecto a todas las burlas y comentarios que había recibido desde que hizo oficial su separación.

“Me he dado cuenta de que todos son jueces (...) Todos comienzan a especular de ti y de tu vida. ‘A esa vieja no le duran los maridos’, a usted qué le importa si me duran o no los maridos”, dijo contundentemente en una de sus historias.

Andrea Valdiri se convirtió en el meme ideal para las fiestas decembrinas

A propósito de la ‘descarga’ de la joven en las redes sociales, varios de sus seguidores no perdieron la oportunidad de sacar el lado cómico de la tensa situación, usando las palabras de la influencer para darles otro contexto, como en el caso de una chica que usó el audio para dramatizar cómo podría ser la cena navideña con su familia.

Por otro lado, más internautas tomaron de la manera más literal algunas de las palabras de Andrea Valdiri, realizando un póster que hace referencia al hipotético reality show que armará con todas sus exparejas.

Cabe destacar que fue la misma Andrea Valdiri quien decidió compartir algunos de los videos y memes en los que la etiquetaron sus seguidores, simpatizando con ellos por su humor y su creatividad.