“Usted lo muestra gratis”: Andrea Valdiri explotó tras ser criticada por mostrar su cuerpo

Andrea Valdiri no se contuvo y dejó salir todo lo que tenía guardado en una serie de historias de Instagram en donde se defendió de todas las críticas que ha recibido en estos días por la polémica sesión de fotos en la que aparece semidesnuda para una pauta publicitaria, dejando ver su enojo y su humor negro en el proceso.

La modelo suele presumir en varias publicaciones su figura sin ningún tapujo, dejando ver los resultados de su dieta y entrenamiento, posando en ropa ajustada y reveladora, despertando los piropos de varios de sus seguidores en el proceso y dejando salir toda su creatividad.

Sin embargo, también ha tenido que soportar a algunos detractores que le dejan varios comentarios negativos en este tipo de publicaciones, etiquetándola de vulgar y atrevida en el proceso. También han sugerido que enseña su cuerpo solo para atraer seguidores debido a que “ya no suena como antes”.

Ante estas acusaciones, la empresaria explotó y decidió romper el silencio, dejándole saber a sus detractores qué opina de sus teorías y qué piensa de los malos comentarios.

“Mucha gente me decía como: ‘está pasada de moda’, ‘tiene que mostrar el c*** para poder vender’. Desde chiquiticos nosotros veíamos la cerveza, los tragos, los rones y pelaban c*** las viejas y habían hasta concursos, ¿y eso a ustedes ahora les parece nuevo? Eso es viejo, eso es marketing”, dijo molesta Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri indicó que su cuerpo sí vale

En la misma historia también reveló la gran suma de dinero que le cobró a la empresa de automóviles por la publicidad en sus redes sociales, siendo esta 120 millones de pesos. También aprovechó para resaltar que cuando revela su cuerpo, ella obtiene ganancias, insinuando que otras mujeres lo hacen sin ningún tipo de beneficio.

“Le cobré 120 millones de pesos por mostrar mi c***. Al menos el mío vale, hermana. Yo cobro, pero usted lo muestra gratis”, dijo muy molesta la bailarina.

Para finalizar, Andrea Valdiri mostró su pesar al ver lo “tóxicas” que pueden ser algunas comunidades de las redes sociales, haciendo referencia a los comentarios negativos que ha recibido en su más reciente publicación: “de verdad que estamos mal”.