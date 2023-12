“Se fue el colágeno en carne”: Andrea Valdiri y la indirecta tras separación con Felipe Saruma

Ver a Andrea Valdiri en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Para la empresaria y creadora de contenido siempre es oportuno dar a conocer cada uno de sus pasos y más tras confirmar semanas atrás su separación con el creador de contenido Felipe Saruma.

En esta vez Andrea Valdiri ha decidido referirse al tema por medio de sus historias en la red social Instagram, pero con un tono de picardía y broma, pues como bien es sabido se le define como “colágeno” al hombre que es menor que la mujer.

“Y si se fue el colágena en carne, mi amor, que me quede el colágeno en polvo, pero sin colágeno hermana no me quedo” — Andrea Valdiri

El video fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano por lo que las reacciones de la comunidad digital no tardaron en llegar, la mayoría de ellos señalado que es una burla a Felipe Saruma.

“Y el pelao entusado, extrañando a los hijos ajenos 💔 😅”, “Si practicará la supuesta tranquilidad y madurez que profesa no tendría que estar ridiculizando al pobre pelao 🙄” y “Según ella dice q le tiene amor a Samura si eso se llama amor no me imagino el odio de ella”.

Más allá del colágeno de Andrea Valdiri

Cada vez se habla más de las propiedades del colágeno que se trata de una proteína que está presente de manera natural en diferentes alimentos. Entre ellos, la carne y el pescado. De este modo, tomar colágeno forma parte de una dieta omnívora.

Existen varios tipos de colágeno, siendo los más comunes el tipo I, II y III. El colágeno tipo I es el más abundante en nuestro cuerpo y es el más importante para mantener la piel y los huesos saludables.

De acuerdo a portales especializados en el tema el colágeno tipo II es esencial para la salud de las articulaciones y el cartílago, mientras que el colágeno tipo III se encuentra en los músculos y los vasos sanguíneos. Es conveniente elegir un suplemento que contenga una combinación de estos tipos de colágeno para obtener los mayores beneficios.