“Es una bruja”: Yina Calderón habló sobre la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Yina Calderón no perdió la oportunidad para pronunciarse sobre la polémica separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, aprovechando para dar su opinión sobre este evento. También dejó ver que está parcializada, ya que tomó partido en este conflicto, indicando que todo habría sido culpa de la bailarina.

La separación entre ambos colombianos se había estado especulando desde hace varios meses a propósito de una serie de pistas que habían dejado en sus historias y publicaciones de Instagram. Desde la desaparición del anillo de bodas de Andrea hasta por la ausencia de cada uno en los posts de su pareja.

Pero no fue sino hasta hace un par de semanas que la bailarina confirmó todo a través de una serie de historias, haciendo oficial su separación con el productor audiovisual, dándole fin a la larga serie de rumores en las redes sociales.

Y a propósito de la pregunta de un seguidor en una dinámica de Instagram, Yina Calderón aprovechó para hablar respecto a esta situación, pronunciándose en contra de la modelo y tildándola de “pesada”.

“Yo les dije a ustedes que ella no era, que era terrible. Siento que tiene una energía sumamente pesada, negativa y que no es como se muestra. Usted ya sabe lo que yo pienso de esa mujer. Obviamente ella no quería al pelado”, contó la influencer.

También resaltó que esta separación era algo que ya ella había predicho desde hace varios meses, incluso mucho antes de que empezaran a salir las primeras pistas en las redes sociales.

Yina Calderón tomó partido en la separación

Como era de esperarse, la empresaria de fajas terminó sintiéndose mal por Felipe Saruma, indicando que no tenía nada en contra del joven, contando que le parece una muy buena persona.

“Qué pesar con el pelado porque el pelado me cae super bien, el pelado se ve buena persona, ¿saben? Por eso yo no nunca me referí sobre él, porque a mí me parece que el pelado es bien, se ve buena gente. Pero ella no, es una bruja”, concluyó Yina Calderón refiriéndose a Andrea Valdiri.