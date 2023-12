Andrea Valdiri juntó a cada ex para un reality que “estrenará” ante tantas críticas

Ver a Andrea Valdiri en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Para la empresaria y creadora de contenido siempre es oportuno dar a conocer cada uno de sus pasos y más tras confirmar semanas atrás su separación con el creador de contenido Felipe Saruma.

Días atrás ha decidido referirse al tema por medio de sus historias en la red social Instagram, pero con un tono de picardía y broma, pues como bien es sabido se le define como “colágeno” al hombre que es menor que la mujer.

“Y si se fue el colágena en carne, mi amor, que me quede el colágeno en polvo, pero sin colágeno hermana no me quedo”, dice Andrea Valdiri en medio de risas mientras le da un sorbo a la bebida.

Horas más tarde explicó con diversos videos lo que es su posición con respecto a lo que se dice de ella en redes sociales sobre lo que han sido las críticas a su vida y en especial las parejas que ha tenido.

“Me han puesto de marido a cantantes, han hecho memes, han hecho de todo con la situación mía de la separación. Yo voy a montar un reality, si ustedes quieren que yo haga billete, vamos a hacer billete. Voy a llamar a todos mis ex y les voy a decir ‘Bueno, vamos a hacer billete, vamos a montar un reality, aquí vamos a hablar de la vida íntima para que todos sepan cómo soy yo’. Es que me va a tocar, si de verdad tienen tanta duda, y tantos chismes sobre esto, tantos memes, machi vamos a hacer plata, como a mí me gusta emprender”, aseguró Andrea Valdiri.

Y sus palabras no pasaron por alto, pues minutos más tarde ya alguien había hecho el poster oficial de en el que aparece ella en el medio y cada una de sus exparejas a los lados, por lo que Andrea Valdiri lo compartió en sus historias.

“Serie original de Netflix. Suspensos, amor y odio. ‘Problemas Chuchales’. Próximamente en Netflix”, se lee en la imagen.