“Yo sí muestro nalga todo lo que pueda”: Marbelle alardeó la ‘confiancita’ que se tiene con su cuerpo

Maureen Belky Ramírez mejor conocida como Marbelle, es de las cantantes más reconocidas en Colombia, pues desde muy corta edad por su sangre corría la pasión por la música llegando a pisar diversos escenarios nacionales a punta de tecnocarrilera, ranchera y pop. Tanto fue su éxito que llegó a la televisión colombiana formando parte de varios reality de RCN y Caracol, pero eso sí, lo más inolvidable es sin duda, su novela autobiográfica en donde ella fue la actriz principal al igual que su hija Rafaella, visibilizando las diversas situaciones que atravesó tanto con su familia como con sus exparejas entre ellas Royne Chávez. A pesar de que la novela no volvió a ser transmitida lo cierto es que las Marbelle sigue más vigente que nunca en los escenarios pues terminó alardeando la confianza que tiene con su cuerpo sin importar la edad.

Y es que luego de su paso por el programa de canto ‘La Descarga’ luego de casi abandonar el país, tras el triunfo de Petro, los proyectos musicales para Maureen no pararon allí, pues ha hecho parte de ‘Planchando el despecho’, junto a Ilona y Yolanda Rayo desde hace un buen tiempo y ahora confirman su presencia en el teatro Astor Plaza, en medio de su promoción las artistas estuvieron siendo parte del programa ‘Bravíssimo’.

Aunque cada una tuvo el espacio para revelar varios detalles de sus proyectos, lo cierto es que uno de los temas que más llamó la atención fue precisamente, las diversas rupturas amorosas que han tenido en donde las declaraciones de Marbelle por supuesto, no pasaron de largo, en medio de varias risas la artista se refirió a la ‘lipo tusa’, pues para ella se trataba de un tiempo de poder encontrarse consigo misma de sentirse linda y bella mientras que las presentadoras no estuvieron del todo de acuerdo, “Eso es parte de la vida, yo no he tenido tusas tan duras y aquí estoy”.

Posteriormente salió a flote, el tema los nuevos amores o simplemente la ‘distracción’ que aparece muchas veces luego de una ruptura. Ante el hecho, Marbelle reiteró: “Hay buenos salvavidas, porque esos salvavidas a veces son los que ayudan a abrir los ojos y ver todo el panorama desde afuera”. Seguidamente, el tema del empoderamiento feminino o cuando cuando se pasa a la sexualización de la mujer generó opiniones divididas y Marbelle dejó claro, “Todo en exceso es malo. Si uno tiene confianza en su cuerpo porque no mostrar (...) Yo si muestro nalga todo lo que pueda”.

Asimismo, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ dejó claro que esto lo dice por amor a su cuerpo y la confianza que se tiene, pero eso sí, enfatizó que para conquistar a un hombre no necesita usar minifaldas u otras accesorios, pues según ella, para atraer a un hombre no hay que hacer nada simplemente dejar que él llegue desde la energía para que todo fluya de la mejor manera posible.