“Me iban a secuestrar”: ‘Tarzán’ de ‘El Desafío’ se desahogó y reveló detalles inéditos de su captura por fraude

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, es el nombre de pila de ‘Tarzán’, concursante que se destacó con su participación en ‘El Desafío The Box’, hombre que está cumpliendo casa por cárcel luego de estar involucrado en un caso de fraude a una reconocida cadena de supermercados. El exconcursante de este reconocido programa reveló detalles inéditos de cómo fue su proceso de captura: “creía que me iban a secuestrar o algo”, afirmó en una reciente entrevista.

El ‘superhumano’, decidió dar a conocer su versión de los hechos en el formato de variedades ‘La Red Caracol’ , formato en el que brindó una entrevista para desahogarse y tratar de limpiar su nombre y el de su familia. Miranda Mendoza asegura que ‘pecó por inocente’, y está a la espera de un juicio, ya que decidió no aceptar cargos en el momento de su captura

Esto le puede interesar: “Se bebió lo del mercado”: Critican a Jimmy Gutiérrez por cantar aparentemente con la ‘rasca viva’ en Soacha

“La fama es algo muy complejo, es muy difícil de manejar. (...) Soy un joven de pueblo “corroncho”. (...) Durante el mes de marzo hice un amigo en la empresa donde trabajaba. (...) Para el mes de mayo él me pidió el favor de hacer una consignación. (...) Se me bloqueó la cuenta y yo no hice el papeleo. (...) Él me preguntó sobre los dos millones y yo le dije que se los daba cuando desbloquearán la cuenta. (...) Como todos los amigos que tengo es normal que no nos hablemos. (...) Puedo durar meses y años sin hablarnos.”, afirmó el nacido en el municipio de Chiriguana, en el departamento del Cesar.

“El 15 de noviembre me capturaron aquí en mi apartamento. Resulta que yo estaba en el pediatra y llegaron los policías vestidos de civil. (...) Yo me asusté porque creía que me iban a secuestrar o algo.(...) A mí no me esposaron, yo fui sin esposas a la policía. (...) Suplantaron una cuenta de un proveedor en complicidad con el banco. (...) Duré 15 días, me llevaron a la cárcel de Sogamoso; no me han dado condena”, añadió ‘Tarzán’, respecto a los detalles desconocidos del momento de su retención, realizada por personal de la Fiscalía y uniformados de la policía.

No se lo puede perder: “Volvió el poder”: Silvestre Dangond paró su concierto en Barranquilla para llenar de elogios a Alex Char