“Se bebió lo del mercado”: Critican a Jimmy Gutiérrez por cantar aparentemente con la ‘rasca viva’ en Soacha

El cantante de música popular, Jimmy Gutiérrez, nacido en el municipio de Granada, en el departamento del Meta, se convirtió en tendencia recientemente en la red social TikTok, luego de conceder una entrevista, aparentemente en estado de embriaguez, antes de dar una de sus presentaciones en el municipio de Soacha. Muchos internautas llenaron el clip con jocosos comentarios en el que algunos reaccionaron con la frase, “Se bebió lo del mercado”, haciendo alusión a uno de sus más conocidos temas.

La canción “Me bebí lo del mercado”, se ha convertido en todo un himno para los amantes de la música popular en Colombia, hasta el punto que, con más de 8 años de publicado su video en YouTube, ya ha superado 50 millones de reproducciones ; siendo en su momento uno de los temas que más resonaba en las emisoras y los parlantes de las cantinas.

Precisamente, esta tonada fue usada como reacción a un vídeo publicado por la cuenta de TikTok del portal de informativo “C Ve Noticias” , luego de que Gutiérrez, les concediera una entrevista, previo a treparse a la tarima del concierto preparado por la alcaldía de Soacha, para celebrar el ‘Día de Velitas’, el pasado 7 de diciembre con la octava edición del Festival de Música Folclórica y Popular.

En las imágenes se observa que el cantante presentaba algunas dificultades en su hablar, de lo que podría ser el cansancio acumulado o la ingesta de licor, hecho que no se sabe a ciencia cierta, pero que sí notaron algunos navegantes digitales, que realizaron varios comentarios en la web:

“Ya se bebió lo del mercado”, “Que falta de respeto con el público, tenía la ‘rasca’ viva”, “Se bebió lo del arriendo”, “Estaba con el cupo antes de empezar a cantar”, y “Ya venía en tremenda ‘farra’”, fueron algunas de las reacciones.

