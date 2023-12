Shakira de Yo Me Llamo se sometió a costoso procedimiento estético para cumplir con las exigencias de ‘Amparito’

Shakira se sorprendió con su imitadora de Yo me Llamo en su Instagram: "mejor que la original". 29 de agosto de 2023

Luego de la eliminación de ‘Vicente Fernández’ en el capítulo 84 de ‘Yo Me Llamo’ , las exigencias en el Templo de la Imitación van en aumento, y ninguno de los seis competidores en pie puede darse el lujo de omitir cualquier detalle de su personaje. De esto es muy consciente la participante que le hace homenaje a ‘Shakira’, quien sorprendió recientemente al revelar que se sometió a un costoso procedimiento estético para ser la doble perfecta.

Andrea Correa es el nombre de esta concursante que se ha destacado por sus puestas en escena en el concurso musical, hasta el punto en que Pipe Bueno , Amparo Grisales , César Escol a y Symphony, la hicieron merecedora de un jugoso premio de 25 millones junto a ‘Miguel Bosé', en la etapa llamada ‘Original y Copia’, en la que los imitadores se presentaban con un clip de fondo del artista que representan.

‘Shakira’ de ‘Yo Me Llamo’ se sometió a costoso tratamiento estético para sorprender a los jurados

A pesar de esto, en el episodio emitido la noche del pasado martes 5 de diciembre, esta versión de ‘Shak’, recibió una retroalimentación que la hizo recapacitar, hasta el punto de hacer todo lo posible para emular cada detalle de la expareja de Gerard Piqué'.

Precisamente, Correa dio a conocer recientemente en su Instagram, donde acumula más de 100.000 seguidores, que se realizó un diseño de sonrisa con un prestigioso odontologo de la ciudad de Bogotá, procedimiento que tardó más de dos días en realizarse, como lo manifestó en sus Historias.

