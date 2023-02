“Critican como si fuera fácil”: Melina Ramírez le ‘cantó la tabla’ a quienes hablan de la crianza de su hijo

Melina Ramírez es una reconocida presentadora, modelo y empresaria quien se ha dado a conocer en distintas producciones colombianas: ‘El desafío’, ‘Yo me llamo’, ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’, entre otras. Sin dejar de lado, que ha estado enfocada en su nuevo producto y por supuesto, en la crianza de su hija, quien es su mayor prioridad desde su nacimiento.

La caleña suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varias de sus rutinas diarias, aquellos proyectos que tiene en mente y también, cómo lleva la crianza de su hijo, Salvador, producto de su relación con Mateo Carvajal. Teniendo en cuenta que la crianza es compartida hace algunas semanas las críticas para Ramírez no se hicieron esperar, pues el pequeño con 3 años utilizaba chupo.

Melina indicó que ella dejaba vivir cada uno de los procesos a su hijo, sin ningún tipo de presión. Sin embargo, hace pocos días volvió a referirse al tema, en donde relató que su pequeño ya lo había dejado por completo. La presentadora aseguró: “No es un proceso fácil, no se imaginan la cantidad de mensajes que me llegaban, a diario que juzgan y critican como si fuera tan feliz, no es como quitárselas y ya no es mi forma, soy más de respetar el proceso”.

Seguidamente, la empresaria aseguró que Salvador tenía dos chupos o ‘pupas’ como ellos solían llamarlas. El menor solía usar una más que otra, hasta que una se rompió, desde ese momento Melina comenzó a advertirle que la otra muy pronto también se dañaría y no tendría ninguna más, esta llegaría “al mundo de la pupas”, historia creadora para ser más sencillo su desapego de este utensilio.

Ramírez indicó que cuando ese momento llegó, fue muy complejo para su hijo, lloró durante algunos días debido al apego que había tenido durante tanto tiempo y la presentadora en medio del sufrimiento que también fue para ella, tomó la situación para enseñarle que los dolores en la vida siempre se presentarán y ella estará ahí acompañándolo. Además, agradeció que Salvador haya estado con ella en Bogotá, teniendo en cuenta que pasa algunas semanas con Mateo en Medellín.

Asimismo, aprovechó para dar ánimo a aquellas mujeres que se encuentran atravesando por esta misma situación. Pues, aseguró que no es nada sencillo el rol de mamá, pero el amor por su pequeño es indiscutible y así lo deja ver a través de sus redes sociales.