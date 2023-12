¿Mostrando sus mejores pasos? Nela González de MasterChef presentó a su ‘amor tóxico’ con baile navideño incluido

MasterChef Celebrity es uno de los realities más exitosos de RCN televisión, pues durante seis temporadas se ha encargado de reunir a varios de los famosos de la esfera del entretenimiento no solo para medir sus conocimientos gastronomicos sino también generar polémica debido a la tensión de cada uno de los retos y también las discusiones que pueden llegar a surgir a lo largo de la competencia, todo el fin de llevarse 200 millones de pesos. Durante la más reciente versión del programa una las participantes que sin duda logró destacarse fue precisamente la actriz Marianela mejor conocida como Nela González. Además de ser una de ser una de las favoritas en el concurso también desató rumores por presunto amorío. Ahora durante las grabaciones del comercial de navidad del canal la venezolana presentó a su “amor tóxico” y de paso mostró sus mejores pasos de baile.

Nela, quien se pensó se convertiría en la nueva ganadora del reality de cocina terminó siendo una de las finalistas del reality, pues la situación terminó tomando otro rumbo, ya que Carolina Acevedo logró ser la mejor cocinera de la temporada. Pero, eso sí, personajes como Nela y Adrián lograron ganarse el cariño de los televidentes. Tanto así, que la venezolana junto a otros famosos fue convocada para festejar la navidad con el anuncio del canal. Sin embargo, la serie de emociones y de diversión tampoco se hicieron esperar en medio de las grabaciones, en donde Claudia Bahamon también resultó siendo la protagonista.

Pues, Nela en un primer momento compartió una imagen en compañía de Claudia en donde la venezolana no dudó en abrazarla y por ende, demostrarle todo su cariño: “Mi amor tóxico, te amo Claudi, te la dedico mi amor. Es oficial nos amamos”. Sin embargo, la situación no terminó allí, pues también hubo tiempo para mostrar todo su sabor navideño bailando juntas, en donde las risas por parte de Jorge Enrique Abello, Jorge Cano y Nicolás de Zubiria no pasaron desapercibidas por los demás presentes.

Lo cierto es que a pesar de la distancia las diversas muestras de cariño entre ambas resultan siendo más que evidentes, dejando clara la excelente relación con la que cuentan. Se desconoce si antes del programa ya habían tenido la oportunidad de compartir, pero sus descontentos y buenos momentos en medio de reality terminaron uniéndolas mucho más como dejan ver a través de sus redes sociales.