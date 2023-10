Jorge Enrique Abello se ‘emberracó’ y respondió fuertemente a quienes aseguran que él iba borracho a grabar ‘Betty’

Al parecer, la noche de este lunes festivo 17 de octubre, estuvo muy ‘movidita’, en el perfil de ‘X’, del actor bogotano Jorge Enrique Abello, quien estaba contestándole a varios de sus detractores que lo criticaron por hacer un post, relacionado con las decisiones gubernamentales de Gustavo Petro. Fue tal el rifirrafe de críticas llenas de sarcasmo que incluso el hombre, de 55 años, se dio a la tarea de refutar a un usuario que lo tildaba de ir borracho a las grabaciones de algunas de sus producciones.

“Ni twittear borracho, ni llamar a la ex borracho. Los dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles”, fueron las palabras de Abello, reconocido por muchas personas por interpretar el papel de ‘Don Armando’, en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”; palabras que, dentro del sarcasmo de Jorge Enrique, mostraban su descontento por la negativa del mandatario de condenar las acciones terroristas del grupo Hamás a Israel, hecho que lo tiene en la conversación global , hasta el punto de considerar romper relaciones con Israel.

Esto le puede interesar: “Yo no soy ‘petrista’”: Margarita Rosa de Francisco bajó de la nube a quienes creen que es seguidora de Gustavo Petro

Ni twittear borracho, ni llamar a la ex borracho. Las dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles. — Jorge Enrique Abello (@jeabello) October 16, 2023

Ante, las declaraciones de Abello, en su perfil, donde acumula más de 580.000 seguidores, algunos navegantes digitales se atrevieron a insinuar, que él ‘predica, pero no aplica’, ya que según las hipótesis de sus ‘haters’, Jorge habría llegado alcoholizado a varias de sus producciones. Afirmaciones a las que reprochó, tildándolas de difamatorias:

Para difamar, lo primero que tienes que hacer en la vida es poner tu foto real, no una caricatura, de tal manera que no pases por cobarde y tu testimonio tenga verdad. Sino vete a dormir, bodeguín… https://t.co/Pj1owqW09i — Jorge Enrique Abello (@jeabello) October 17, 2023

Fue tal el revuelo de las publicaciones y respuestas de Jorge Enrique, que incluso le aclaró a una usuaria, que lo tildó de borracho, por su personaje en ‘Betty’: “Lo dice el que le caía borracho a Betty a cada rato”, manifestó @julianacasali21; a los que Abello contestó: “Juliana, aunque te parezca increíble, Don Armando no existe. No confundas la realidad con la ficción… no es sano. Buena noche”.

Juliana, aunque te parezca increíble, Don Armando no existe. No confundas la realidad con la ficción… no es sano. Buena noche. https://t.co/sWFWBS47aH — Jorge Enrique Abello (@jeabello) October 17, 2023

No se lo puede perder: “Los policías de tránsito pegados al celular”: Camión de trasteo se creyó grúa y llevó colgando un Renault 4 en Bogotá